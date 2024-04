Grbin potvrdio da je SDP odustao od Milanovića kao mandatara

"Ne bih rekao odustali, nego treba biti svjestan realnosti, ako nešto nije realno, ne treba lupati glavom o zid", odgovorio je Grbin na pitanje novinara je li SDP odustao od Zorana Milanovića kao mandatara za sastav vlade. Na ponovljeno pitanje o odustajanju od Milanovića, odgovorio je: "Ako je to pitanje, onda je odgovor - da", te podsjetio na ono što su rekli Most i IDS - da ne podržavaju Milanovića na čelu vlade. U izjavi novinarima nakon sjednice stranačkog predsjedništva, odbio je odgovoriti je li on spreman preuzeti odgovornost mandatara, rekavši da treba ići polako, korak po korak, da su sve opcije na stolu, te da ima i boljih i lošijih.