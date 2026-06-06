Albanci proširili pobunu protiv resorta Trumpova zeta na obalu, buldožeri misteriozno nestali

Nekoliko stotina ljudi prosvjedovalo je u subotu u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta tvrtke povezane s obitelji Trump, objavila je francuska novinska agencija AFP.

Ekološki aktivisti iz cijele zemlje i lokalno stanovništvo okupili su se u laguni Vjosa Narta, oko 150 km jugozapadno od Tirane, gdje je posljednjih dana bila pokrenuta gradnja.

"Cijeli ovaj dio mora je zaštićeno područje. Uništavanje bi bilo kobno za bioraznolikost", rekla je za AFP Emiljona Puja, djelatnica u sektoru financija. Na pješčanoj plaži okrenutoj prema azurnim vodama, neki su mahali crvenim albanskim zastavama, drugi su nosili napuhane ili papirnate izrezane plamence, koji su postali simbol pokreta, skandirajući "Otkažite projekt!"

Prosvjed protiv resorta koji Trumpov zet Jared Kushner gradi na albanskoj obali Izvor: EPA / Autor: MALTON DIBRA







+3 Prosvjed protiv resorta koji Trumpov zet Jared Kushner gradi na albanskoj obali Izvor: EPA / Autor: MALTON DIBRA

Incidenti su izbili na ovoj lokaciji tijekom prvog prosvjeda krajem svibnja nakon što je postavljena bodljikava žica kako bi se razgraničilo područje. Žica je u međuvremenu uklonjena. Ljudi su pohrlili tamo nakon što su na društvenim mrežama vidjeli videozapise koji prikazuju buldožere na plaži. Tih strojeva nije bilo ni u subotu. Novinari AFP-a uočili su betonske temelje za ogradu na tlu, koji su također većim dijelom uklonjeni. Prosvjedi protiv ovog projekta, procijenjenog na oko 4 milijarde eura i povezanog s kćeri Donalda Trumpa, Ivankom Trump, i njezinim suprugom Jaredom Kushnerom, dobivaju na zamahu u balkanskoj zemlji.

Sukob policije i prosvjednika u Tirani zbog projekta Trumpovog zeta Izvor: EPA / Autor: MALTON DIBRA







+3 Sukob policije i prosvjednika u Tirani zbog projekta Trumpovog zeta Izvor: EPA / Autor: MALTON DIBRA