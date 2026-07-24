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Policijski brod se zabio u most: Ozlijeđeno pet policajaca

Bi. S. / Hina

24.07.2026 u 18:55

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Brook Mitchell / AFP / Profimedia
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Pet britanskih policajaca ozlijeđeno je nakon što je brod londonske Metropolitanske policije udario u Westminsterski most u središtu Londona u petak, priopćila je policija.

Plovilo iz Odjela pomorske policije Metropolitanske policije udarilo je u most oko 14.40 sati po GMT-u, navela je policija. Dodala je da je određeni broj policajaca pao u vodu, ali su spašeni, a na mjesto događaja pristigli su dodatni policajci i ostale hitne službe.

'Pet policajaca je ozlijeđeno i prima liječničku skrb', navodi se u policijskom priopćenju. 'Čekamo nove informacije o opsegu njihovih ozljeda.'

Dodaje se da će okolnosti incidenta biti 'temeljito istražene'.

Incident se dogodio u blizini Parlamenta uz mnoštvo promatrača koji su gledali s mosta.

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