Policijski brod se zabio u most: Ozlijeđeno pet policajaca

Plovilo iz Odjela pomorske policije Metropolitanske policije udarilo je u most oko 14.40 sati po GMT-u, navela je policija. Dodala je da je određeni broj policajaca pao u vodu, ali su spašeni, a na mjesto događaja pristigli su dodatni policajci i ostale hitne službe.

'Pet policajaca je ozlijeđeno i prima liječničku skrb', navodi se u policijskom priopćenju. 'Čekamo nove informacije o opsegu njihovih ozljeda.'

Dodaje se da će okolnosti incidenta biti 'temeljito istražene'.

Incident se dogodio u blizini Parlamenta uz mnoštvo promatrača koji su gledali s mosta.