Reorganizira se hitna služba, otkriveno i što se događa sa slučajem u Zadru

'Brojni su iskoraci u hitnoj medicinskoj službi u zadnjih nekoliko godina. Mogu posebno istaknuti pojačanu dostupnost hitne medicinske službe za otoke i ruralna područja uspostavom pomorske hitne medicinske službe i helikopterske hitne medicinske službe. Također treba spomenuti uvođenje specijalizacija za liječnike iz hitne medicine, ali isto tako i povijesni trenutak da je po prvi puta u Hrvatskoj uvedena specijalizacija i za medicinske sestre i tehničare upravo iz hitne medicine', pobrojao je. S obzirom na to da ima veliko iskustvo u sustavu hitne pomoći govorio je i o samom poslu.

O težini i važnosti posla koji obavljaju djelatnici Hitne pomoći, ali i o problemima s kojima se susreću u središnjem Dnevniku HTV-a govorio je načelnik Sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravstva doc. dr. sc. Damir Važanić , mag. med. techn. Istaknuo je iskorake u hitnoj medicini, komentirao nedostatak kadrova, beneficirani radni staž, planiranu reorganizaciju sustava te slučaj smrti muškarca u Zadru .

'Rad u hitnoj medicinskoj službi je izazovan. Nikad ne znate što vas čeka i kakva intervencija je pred vama, bilo da govorimo o izvanbolničkoj hitnoj ili o bolničkoj hitnoj. Tako da ta nepredvidivost je nešto što djelatnici ili vole pa se onda nađu u tom poslu, ili s druge strane se pojedini toga i plaše pa onda gledaju da rade u nekim drugim djelatnostima', istaknuo je Važanić.

Beneficirani radni staž u hitnoj medicini

Važanić je komentirao traženje djelatnika hitne pomoći da im se prizna beneficirani radni staž. 'Kao što sam rekao, rad u hitnoj službi je doista specifičan i zahtjevan. I to je posao koji sigurno da treba nekakve posebne uvjete rada. Međutim, kada govorimo o beneficiranom radnom stažu, onda je on reguliran zakonom kako se dođe do beneficiranog radnog staža, izradom elaborata kojim se procjenjuje radno mjesto i temeljem kojeg se zapravo utvrđuje na koji način se može vrednovati taj rad i na koji način on postaje kao beneficirani radni staž, pojasnio je. Naveo je kako je jedan od sindikata, Hrvatski sindikat medicinskih sestara i tehničara, izradio taj elaborat.

'Stručne službe su donijele svoju stručnu procjenu da nema elemenata za beneficiranim radnim stažom, kazao je Važanić. Istaknuo je da gledajući europske zemlje da beneficiranog radnog staža u hitnoj medicini gotovo da nema. 'Ono što druge europske zemlje rade, a i mi smo sada na tome putu, je da se pronađu određena rješenja kako olakšati rad djelatnicima u hitnoj medicini, primjerice kroz edukacije. Danas imamo novu tehnologiju, uređaji su puno laganiji nego što su bili ranije. Oprema je drugačija nego što je bila prije. Postoje i neka druga radilišta u djelatnosti hitne medicine koja sigurno mogu onda olakšati rad djelatnicima kada već imaju određene godine, bilo radnog staža ili godina života', naveo je Važanić.

Kako privući kadrove u hitnu

Govoreći o nedostatku kadrova u hitnoj službi i kako to riješiti Važanić je istaknuo nekoliko motivirajućih situacija. 'Rekao bih da kada se sustav uređuje, a svi mi nekako volimo živjeti i raditi u uređenom sustavu, da onda to isto tako može privući djelatnike da rade u samom sustavu hitne medicine. Primjerice, specijalističko usavršavanje je sigurno da je privlačno medicinskim sestrama i tehničarima. Ujedno, to znači veću odgovornost, a donosi i nešto veću plaću nego medicinskim sestrama bez specijalizacije', naveo je Važanić. Kazao je i da je što se tiče liječnika, donesen Nacionalni petogodišnji plan specijalizacija.

'Predviđen je doista veliki broj specijalizacija iz hitne medicine, čak njih 250 u petogodišnjem planu. Brojni su i drugi iskoraci, koje sam već spomenuo, i oni sigurno mogu privući djelatnike da se nađu u djelatnosti hitne medicine', smatra Važanić.

Uskoro gotov nacrt reorganizacije hitne službe

Nacrt reorganizacije Hitne službe uskoro će ugledati svjetlo dana. 'Nacrt je izrađen. On je trenutačno u kabinetu ministrice Hrstić na završnom čitanju. Nakon toga će i javnost biti upoznata sa svim onim što on sadrži. A sadrži sve ono što smo prikupili, informacije sa terena, sve ono što djelatnike muči. Njime će se pronaći određena rješenja i olakšati njihov rad, poboljšati Hitnu medicinsku službu koliko je moguće da bi pacijenti imali kvalitetnu zdravstvenu zaštitu', istaknuo je Važanić.

Nakon smrti muškarca u Zadru čekaju se nalazi istrage

Na pitanje ima li novih spoznaja o smrti muškarca u Zadru koji je preminuo nakon posjete Hitnoj pomoći Važanić je prvo izrazio sućut obitelji preminulog. 'Ministarstvo zdravstva je zatražilo izvješće o unutarnjem nadzoru Zavoda za hitnu medicinu i odmah je uputilo i Zdravstvenu inspekciju Ministarstva zdravstva na teren kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog nesretnog slučaja. Po dobivenim svim informacijama, a doista sad ne bi bilo dobro špekulirati o tome, sigurno će i javnost biti upoznata', odgovorio je Važanić.