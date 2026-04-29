Kaotično saslušanje u Kongresu: Hegseth izgubio kontrolu i pokazao svoje pravo lice

Američki ministar obrane Pete Hegseth našao se pod žestokim pritiskom tijekom saslušanja pred Kongresom, koje se pretvorilo u za njega vrlo neugodan politički trenutak, razotkrivši ozbiljne slabosti u njegovu nastupu i argumentaciji
Umjesto jasnih odgovora o strategiji SAD-a, posebno u kontekstu sukoba s Iranom, ministar Hegseth ostavljao je dojam nesigurnosti, izbjegavao je pitanja i nije mogao odoljeti ispadima, piše The Independent u analizi.
Za razliku od medijskih nastupa, gdje često dominira retorikom i političkim porukama, ovaj put suočio se s nizom preciznih pitanja – i još važnije, dodatnih potpitanja. Upravo tu je, prema ocjenama promatrača, počeo gubiti kontrolu nad situacijom.
Jedan od ključnih trenutaka dogodio se u razmjeni s kongresnikom Adamom Smithom, koji je pokušao doznati kakav je konkretan plan SAD-a u situaciji u kojoj je Hormuški tjesnac zatvoren, gospodarstvo pod pritiskom, a iranski nuklearni program i dalje aktivan.
Umjesto jasnog odgovora, Hegseth je osporio samu premisu pitanja i pokušao skrenuti raspravu na općenite političke poruke. Smith je više puta ponovio jednostavno pitanje – ‘Koji je plan?’ – no konkretan odgovor nije dobio.
Sličan obrazac ponavljao se tijekom cijelog saslušanja: zastupnici su tražili strategiju, a ministar je odgovarao općenitim izjavama o snazi SAD-a i vodstvu predsjednika Donalda Trumpa.
Pitanja o iranskom nuklearnom programu
Upravo na temi iranskog nuklearnog programa Pete Hegseth suočio se s najžešćim ispitivanjem u Kongresu, gdje su zastupnici tražili jasne odgovore o ciljevima rata.
Kongresnik Adam Smith posebno je istaknuo proturječja u Hegsethovim izjavama. Podsjetio je da je ministar rekao kako je iranski nuklearni program ‘uništen’ nakon 12-dnevnog rata 2025., dok je istodobno prije najnovijeg sukoba upozoravao da predstavlja neposrednu prijetnju.
‘Rekli ste da smo morali započeti rat jer je nuklearno oružje bilo neposredna prijetnja. Sada tvrdite da je sve potpuno uništeno’, rekao je Smith, dodavši da se, prema njegovu mišljenju, iranski nuklearni program nije bitno promijenio u odnosu na razdoblje prije sukoba.
Hegseth je uzvratio kako su ‘postrojenja bombardirana i uništena’, ali je da ambicije Teherana ostaju, ustvrdivši da Iran paralelno gradi konvencionalne obrambene kapacitete.
Kontroverzna izjava izazvala reakcije
Dodatne tenzije izazvala je Hegsethova tvrdnja da su ‘najveći protivnik’ SAD-a zapravo pojedini članovi Kongresa koji kritiziraju administraciju.
'Najveći izazov, najveći protivnik, s kojim se suočavamo u ovom trenutku su nepromišljene, neodgovorne i defetističke riječi kongresnih demokrata i nekih republikanaca', rekao je Hegseth.
Takva izjava izazvala je niz oštrih reakcija i dodatnih pitanja, a zastupnici su je tijekom saslušanja više puta vraćali u fokus, ističući da je riječ o neprimjerenom i politički riskantnom stavu.
No kritike nisu dolazile samo iz redova demokrata. Tijekom rasprave niz zastupnika izrazio je zabrinutost zbog nedostatka jasne strategije i konkretnih brojki.
Kongresnik Joe Courtney optužio je administraciju za ‘ozbiljne pogreške’ i negativne ekonomske posljedice, dok je Seth Moulton ironično poručio ministru da pokuša barem na jednostavno pitanje dati jasan odgovor.
U jednom trenutku rasprava je eskalirala, a povišeni tonovi čuli su se posebice tijekom sukoba s kongresnikom Saludom Carbajalom, koji je tražio konkretne procjene troškova rata za američke porezne obveznike.
'Želje nisu strategija'
Tijekom saslušanja Hegseth se više puta vraćao na unaprijed pripremljene fraze o ‘snazi američke vojske’, ‘odvraćanju neprijatelja’ i ‘odlučnosti u borbi’, no takav pristup nije impresionirao zastupnike.
‘Želje nisu strategija’, poručio je Adam Smith, upozorivši da administracija zanemaruje diplomatske kanale i međunarodnu suradnju.
Cijelo saslušanje ostavilo je dojam ministra koji se teško nosi s pritiskom i izbjegava konkretne odgovore. Umjesto jasne strategije, dominirali su politički slogani i defenzivni istupi.
Za mnoge promatrače to otvara šire pitanje spremnosti američkog obrambenog vrha za vođenje složenih međunarodnih kriza – osobito u trenutku kada sukob s Iranom ima globalne posljedice.