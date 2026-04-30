Podignuta opružnica protv ratnih zločinaca, jedan je eksplozivom uništio crkvu

U prvom slučaju optužen je 60-godišnjak s dvojnim hrvatskim i crnogorskim državljanstvom, koji se tereti da je tijekom 1991. godine, kao zamjenik zapovjednika voda vojne policije pri 2. pješadijskoj brigadi tzv. Republike Srpske Krajine, postupao protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava na širem području Vodica.

Optužnica ga tereti da je zajedno s podređenim vojnim policajcima i drugim vojnicima zarobio devet pripadnika Hrvatske vojske i fizički ih zlostavljao, kao i da je zajedno s vojnim policajcima i srpskim vojnicima iz puške pucao i usmrtio jednu žrtvu, a dvojicu zarobljenih hrvatskih vojnika predao drugoj paravojnoj postrojbi znajući da će biti usmrćeni. Tereti ga se i za smrt jednog hrvatskog vojnika koji je umro od posljedica zlostavljanja, a zlostavljanju i premlaćivanju tijekom prijevoza i zatočenja bili su izloženi i drugi zarobljeni hrvatski vojnici.