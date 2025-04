Rasplela se rasprava oko Nobilove stranke; Orešković: 'On ganja financijske interese'

'Vi kažete da je podigao prašinu, ja kažem stvara maglu, koristi brend tuđe političke stranke. Ne znam po čemu bi on to bio pravi SDP, a još više me zanima kako to da je Ministarstvo pravosuđa i uprave dopustilo ovakvu registraciju. Čisto sumnjam da bi se nešto slično moglo dogoditi kada bi, primjerice, Dado Milinović u Ličko-senjskoj županiji odlučio osnovati pravi HDZ . Smatram da je s ovim potezom pokazao da mu politika i javni interes nisu na prvom mjestu. On ganja neke svoje financijske interese, ono što je i prije radio zadnjih nekoliko desetljeća. Praktički, bavi se nekretninskim biznisom, koji mu sada na neki način zapinje', kazala je.

Dodala je kako je nekretninski biznis sigurno u pozadini Nobilovog osnivanja stranke. Smatra da i druge kaznene prijave u koje je izravno upleten, bilo da ih podiže on ili njegovi klijenti, sigurno pokazuju da je njemu lokalna vlast na meti.

'Ali ne zato što se ne slaže s programom ili ideologijom, zato što se on uopće ne bavi javnim politikama ili javnim interesom, nego jednostavno stalo je nešto na čemu je on i njegovi partneri, a zna se tko su mu partneri, namjeravao zaraditi milijune', rekla je Orešković.

Na pitanje tko su mu partneri, Dalija Orešković kazala je kako je jedan od njih Nikica Jelavić.

'Jedan od njih su brojni kontroverzni poduzetnici, neki od njih su izravno povezani s pokojnim Milanom Bandićem. Sve su to jedne te iste strukture koje su odgovorne za to što danas grad Zagreb u brojnim svojim područjima i kvartovima izgleda upravo ovako derutno i zapušteno, kao što to pokazuje slika iza vaših leđa', odgovorila je Togonalu.

Na primjedbu da je četiri godine u Zagrebu na vlasti Možemo, zajedno sa SDP-om, uzvratila je da je to četiri godine u odnosu na dvadesetak godina prije toga. Kaže, i sama je očekivala da će aktualna gradska vlast napraviti puno više, puno učinkovitije i puno brže.

'Ne treba zaboraviti da su se u gradskim upravama taložili i taložili brojni ljudi koji su itekako interesno premreženi s drugim protukandidatima koji aktivno sudjeluju u ovim izborima, koji se ne skrivaju, kao što se to trenutno skriva Antun Nobilo. Tu su Lovrić, tu je Kalinić, tu je Bernardić i čitava druga bulumenta. Na kraju krajeva, niti HDZ nije daleko od bivših struktura, jer je pokojni Milan Bandić bio žeton i stvaratelj žetona u jednom od prošlih sastava u vlasti HDZ-a', rekla je šefica DOSIP-a.

Uzvratio je HDZ-ov Mario Župan, rekavši da je Milan Bandić do 2013. godine bio kandidat SDP-a i predsjednik SDP-a grada Zagreba do 2009., a kada se kandidirao na predsjedničkim izborima, onda je izbačen iz stranke. Ne bih komentirao gospodina Lovrića, gospodina Kalinića i gospodina Bernardića. Oni su bili gradske strukture.

U osvrtu na aferu Hipodrom zbog koje je Anto Nobilo podigao kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Tomislava Tomaševića, zbog navodnog trošenja dva milijuna eura, na, kako tvrdi, nepostojeće zaštitare, Župan je rekao da Mislav Herman ni klub HDZ-a u Gradskoj skupštini na tu press konferenciju nisu bili pozvani, niti bi na nju došli.

Dodao je kako mu je drago što se gospođa Selak Raspudić uključila u kampanju i rekla da apsolutno ne štima situacija u gradu Zagrebu.

'Znači, gospođa Selak Raspudić je koristila i naš početni video i OK. Dobro je da je podržala tu kampanju. Međutim, onda se uključila gospođa Benčić u tu kampanju. Pa je spominjala neke donatora financiranja, ne bih ulazio u to. Međutim, uključila se gospođa Markić, ako ste pratili. Gospođa Markić se obratila otvorenim pismom. Neka se samo njih dvije svađaju. Mene neka ostave na miru', kazao je.

Imao je međutim pitanje za nezavisnu Selak-Raspudić.

'U tom otvorenom pismu koje gospođa Selak nije demantirala, a ne vjerujem da gospođa Markić govori neistine, a i danas smo dobili od grada opet dozvolu za Hod za život', rekla je da je gospođa Selak Raspudić, kada je nakon parlamentarnih izbora, u petom mjesecu, jako zagovarala lijevu vladu Republike Hrvatske da se desi Most, Možemo i SDP. Pa mi pitamo da li je to istina, gospođa Selak-Raspudić, ili nije istina što je gospođa Markić rekla?

Politička situacija i komunalne teme u grad Zagrebu

Marija Selak Raspudić rekla je kako joj je bespredmetno o tome razgovarati na takav način. Zato se vratila na ono što u ovom trenutku smatra bitnim, vezano uz dva milijuna eura za navodne zaštitare na Hipodromu.

Postavila bih jedno pitanje, dakle, gdje je nestao Kosta Kostenjević, gdje je on nestao? Meni je nejasno, u načinu funkcioniranja Možemo, taj smo tip urotničkog ponašanja već pratili za vrijeme predsjedničkih izbora. Kada je Mile Kekin postao tema, Mile Kekin je nestao. Sada, kada ima odgovorna osoba koja bi nam trebala objasniti, koja treba stati pred građane grada Zagreba i reći što se događa, on je opet nestao. Što oni rade s ljudima koji su predmet nekog javnog propitivanja. Ja bih voljela da taj čovjek, mislim da on to duguje građanima grada Zagreba, dođe ispred medija, ispred građana i sam obrazloži što se zapravo događa oko Hipodroma, u čemu je sudjelovao, rekla je.

Mario Župan vratio se na jugoslavenske zastave na plakatima HDZ-a.

'Jugoslavenska zastava, ovo se stvarno desilo ispred HNK na zagrebačkom Prideu. Znači, mi dajemo podršku i Hodu za život, nemamo ništa ni protiv zagrebačkog Pridea, međutim ispred HNK se mahalo jugoslavenskim zastavama. To želimo aludirati. Pod tim totalitarnim režimima, takva grupacija ljudi je završavala i bila maltretirana. Da li na Golom otoku, da li negdje drugdje. Ovo što gospođa Selak Raspudić govori, znači, mi nismo rekli da je ona podržala Možemo, nego je uzela dio naše kampanje i podržala, i rasturili su, i bitka za Zagreb, i sve je okej. I sasvim negativno, i mi volimo da je ona to tako radi', rekao je.

Dodao je kako se o komunanlim temama može mnogo razgovarati i vjeruje da će za to biti vremena.

'Međutim, mi pitamo gospođu Selak Raspudić, otvoreno ju pozivamo da ovdje kaže, a definitivno je evidentno da gospodin Tomašević neće moći imati većinu u Skupštini sa SDP-om, da li će gospođa Selak Raspudić biti i dalje ta prevaga? Da li će dati podršku gospodinu Tomaševiću i ljevici', pitao je.

- Gospodine Župan, pa vi ste zadnji koji bi baš trebali forsirati ovakve slike, pa znate koliko imate konvertita u vlastitoj stranci, koji su bili dio Partije, a poslije su postali dio HDZ-a, tako da je ova rasprava iz vaše perspektive trebala biti puno odmjerenija, uzvratila mu je Marija Selak Raspudić.

Dodala je kako je potpuno je besmisleno da se trenutno o tome razgovara, kada postoje konkretne teme i ozbiljne slučajevi i problemi koji muče građane grada Zagreba.

'Vi ste zadnji koji bi za pitanje neke političke dosljednosti, trebali ikoga pozivati na red, jer ja sam svoju vjerodostojnost izgradila čitav saborski mandat, i prethodni i ovaj sadašnji. Građani znaju što od mene mogu očekivati. Ja sam tu uvijek bila potpuno jasna, i nemam niti jednog postupka koji bi doveo u pitanje moju političku dosljednost. A vi ste završili u koaliciji s ljudima koji su vas na jedan vrlo zanimljiv način karakterizirali za vrijeme parlamentarne kampanje, i s kojima ste nastavili surađivati i nakon izbora, jer vam to sve poslije nije bilo važno. Jednako kao što je i SDSS bio vaš glavni partner, a sada je tihi. Tako da ne možete vi baš govoriti o nekoj političkoj vjerodostojnosti, građani će nas ipak tumačiti na temelju naših djela i dosadašnjih političkih djela', kazala je Selak Raspudić, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba.

U emisiji je trebao sudjelovati i Anto Nobilo, osnivač stranke Pravi SDP, ali je gostovanje otkazao zbog hitnih odvjetničkih poslova.