Radimir Čačić: 'Možemo' će se odmah raspasti! To su ostaci drugih stranaka

'Ministar ne bih bio ni u snu', rekao je Radimir Čačić, predsjednik Reformista koji je na novinarski upit želi li u Vladu odgovorio: 'Energično ne'

'Njima je važno povlačiti temu ustaša i partizana jer bez toga ne postoje. O čemu bi inače razgovarali? Nemaju pojma što se događa u Jakopovcu, Sračincu..., pa su problem ustaše. Govorimo li o čistoj ideologiji, javile su se neke poruke, na toj bazi, čvršće od njihovih. To je Možemo, koje nikad nije postojalo. Ni sad ne postoji, postoje samo poruke.', rekao je Čačić.

Smatra kako je Možemo! neuspjeh SDP-a, a ne njihov uspjeh.

'Oni će se odmah raspasti, to nije sustav nego samo poruke, na kojima politika ne može funkcionirati. To su ostaci drugih stranaka. Ljudi su O.K., nemam ništa loše reći, ali ni oni nisu razumjeli što je politika. U smanjenoj izlaznosti jedni dobivaju šamarčinu, a drugi neproporcionalnu snagu nego što jesu. HDZ u Varaždinskoj županiji realno ne dobiva pet mandata, ali to je rezultat zahvaljujući slaboj izlaznost. SDP ne postoji, a HDZ ima vojsku koja uvijek izlazi na izbore.', komentirao je Čačić koji smatra kako je 'sve ovo jako dobro za SDP i za Hrvatsku'.

'Jasno da Hrvatska treba socijaldemokraciju, a oni se sad moraju iz temelja restartati. Potražiti igrače s dimenzijom i uvjerljivošću jer ovi to nisu. Dugo se to već vidi', rekao je Čačić.