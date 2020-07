Čačić: Neću u Sabor, zamijenit će me Natalija Martinčević

Varaždinski župan Radimir Čačić osvojio je 37,17 posto ukupnih preferencijalnih glasova za Reformiste

'Sve smo odradili u okviru očekivanja', rekao je. Jedan mandat bio je očekivan, dodaje Čačić, no problem su Reformistima za osvajanje drugog mandata bile stranke centra.

'To su stranke koje se pojave, a uopće ne postoje. Formira se medijska priča koja se predstavlja kao stranačka opcija koja će zastupati interese birača, a te stranke nemaju ni jednog vijećnika u općinama i gradovima, niti su ikad pokušali ući u ta vijeća. No to je takva razina politike u državi', kaže.

Čačić je rekao da je pad izlaznosti direktno utjecao na rezultate izbora.

'U trenutku u kojem imate značajan pad izlaznosti, a s jedne strane imate stranku koja je snažno organizirana, dok s druge strane takve stranke nema, onda se događaju ovakvi dramatičniji pomaci. No ovdje nije samo to razlog takve razlike između HDZ-a i SDP-a, također je riječ i o nepostojanju alternative. Ljudi koji nisu zadovoljni HDZ-om ne vide realnu alternativu u SDP-u.', rekao je Čačić.