Video: Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje

Američki predsjednik Donald Trump ovog je tjedna uveo sankcije najvećim ruskim naftnim tvrtkama kako bi izvršio pritisak na čelnika Kremlja da okonča rat u Ukrajini.

„Ovaj sastanak bio je planiran prije dosta vremena, a američka strana ga nije otkazala, unatoč nizu nedavnih neprijateljskih koraka. Nastavit ćemo dijalog“, rekao je Dmitrijev za Reuters.

Trump je nedavno razgovarao s Putinom i rekao da se uskoro planira susresti s ruskim predsjednikom. No Trump je ubrzo odustao od samita, rekavši da bi se mogao održati neki drugi put.

„Dijalog Rusije i SAD-a će se nastaviti, ali je svakako moguć samo ako se uzmu u obzir ruski interesi i ako se prema njima postupa s poštovanjem“, rekao je ruski izaslaniki.

Odbio je reći s kime se sastaje, ali predviđa da će se američke naftne sankcije obiti o glavu SAD-u.

„To će samo dovesti do toga da benzin na američkim benzinskim postajama bude skuplji“, rekao je Dmitrijev.

CNN je ranije u petak izvijestio, pozivajući se na izvore upoznate s posjetom, da se očekuje da će se Dmitrijev sastati s dužnosnicima Trumpove administracije "kako bi nastavili razgovore o odnosima SAD-a i Rusije".

Axios je izvijestio da će se Rus sastati s Trumpovim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom u subotu u Miamiju.

Dmitrijev, koji je razvio dobar radni odnos s Witkoffom, odbio je reći hoće li dogovori o novom sastanku Trumpa i Putina biti na dnevnom redu njegovih razgovora.