Rusija prijeti Europi 'bolnim odgovorom': Ne poduzimajte nepromišljene akcije!

Čelnici EU-a sastaju se u Bruxellesu kako bi raspravljali o planu korištenja te imovine kao osnove za "reparacijski zajam" Ukrajini od 140 milijardi eura.

„Svako postupanje s ruskom imovinom bez ruskog pristanka ništavno je s gledišta međunarodnog i ugovornog prava. Ne postoji legalan način da se uzmu tuđa sredstva bez štete po džepove i ugled onih koji vrše eksproprijaciju“, rekla je novinarima glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.