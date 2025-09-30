Putin tvrdi da Rusija pobjeđuje u Ukrajini: Evo koliko teritorija trenutno kontroliraju

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u ponedjeljak da ruske snage pobjeđuju u, kako je rekao, "pravednoj bitki" u Ukrajini

Naši borci i zapovjednici kreću u napad, a cijela zemlja, cijela Rusija, vodi ovu pravednu bitku i naporno radi", rekao je Putin u videu objavljenom na web stranici Kremlja. "Zajedno branimo svoju ljubav prema domovini i jedinstvo naše povijesne sudbine, borimo se i pobjeđujemo." Rusija je 24. veljače 2022. pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu, nazvavši je "specijalnom vojnom operacijom" demilitarizacije i denacifikacije svog susjeda. Kijev i njegovi saveznici kažu da je invazija ničim izazvan imperijalistički pokušaj otimanja zemlje. Kraj rata se ne nazire unatoč diplomatskim naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča sukob, uključujući odvojene sastanke na vrhu s Putinom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim europskim čelnicima.

Rusija kontrolira gotovo 114.500 četvornih kilometara, ili 19 posto Ukrajine, uključujući Krim, i veliki dio teritorija na istoku i jugoistoku zemlje, prema kartama bojnog polja. Trump je, mijenjajući svoj raniji stav, prošli tjedan rekao da Ukrajina ima izglede vratiti teritorij, a Washington je objavio da razmatra zahtjev Kijeva za nabavu krstarećih raketa Tomahawk za napade duboko u Rusiji. Zelenski: Ukrajina je vratila više od 170 četvornih kilometara teritorija Ukrajina je u nedavnim protuofenzivama vratila više od 170 četvornih kilometara teritorija u blizini istočnog grada Dobropilja, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u ponedjeljak navečer. "S današnjim danom, naše su snage oslobodile više od 174 četvorna kilometra od početka operacije, a više od 194 četvorna kilometra očišćeno je od ruskih diverzantskih skupina", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju. Rekao je da su ruske snage u operaciji izgubile gotovo 3200 vojnika.