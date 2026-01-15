o trumpu ni riječi

Putin: Svijet postaje sve opasniji, međunarodna situacija se pogoršala

V. B./Hina

15.01.2026 u 17:31

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Bionic
Reading

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da se međunarodna situacija pogoršala i da svijet postaje sve opasniji, ali nije spominjao situaciju u Venezueli i Iranu

Putin se još nije javno oglasio o američkom rušenju venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, prosvjedima u Iranu ili prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Grenlandu.

"Situacija na međunarodnoj sceni sve se više pogoršava - mislim da nitko to ne bi osporio - dugogodišnji sukobi se intenziviraju, a pojavljuju se nova ozbiljna žarišta", rekao je Putin s osmijehom.

U govoru novim veleposlanicima koji su predali svoje vjerodajnice u Kremlju, što je bio njegov prvi javni govor o pitanjima vanjske politike ove godine, Putin nije izričito spomenuo Sjedinjene Države ili Trumpa.

vezane vijesti

„Čujemo monolog onih koji, po pravu jačega, smatraju dopuštenim diktirati svoju volju, držati predavanja drugima i izdavati zapovijedi“, rekao je Putin. „Rusija je iskreno predana idealima multipolarnog svijeta.“

Putin je pozvao na raspravu o ruskim prijedlozima za novu sigurnosnu arhitekturu u Europi.

„Nadamo se da će priznanje ove potrebe doći prije ili kasnije. Do tada će Rusija nastaviti dosljedno slijediti svoje ciljeve.“

Rat u Ukrajini, najsmrtonosniji u Europi od Drugoga svjetskog rata, izazvao je najveći sukob između Rusije i Zapada od Kubanske raketne krize 1962. godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PUNO PITANJA

PUNO PITANJA

Trump uvodi carine državama koje surađuju s Iranom. Što to znači za Hrvatsku?
ZNAČAJAN ISKORAK

ZNAČAJAN ISKORAK

EU sprema neviđen potez: Traže osobu za pregovore s Putinom, već se spominju neka imena
o trumpu ni riječi

o trumpu ni riječi

Putin: Svijet postaje sve opasniji, međunarodna situacija se pogoršala

najpopularnije

Još vijesti