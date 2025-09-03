Putin: Postoji svjetlo na kraju tunela u Ukrajini. Neka Zelenski dođe u Moskvu

Vladimir Putin, ruski predsjednik, za posjeta Kini kazao je kako postoji ‘svjetlo na kraju tunela’ po pitanju rata u Ukrajini
‘Vjerujem da je, ako prevlada zdrav razum, moguće dogovoriti prihvatljivu opciju ili prihvatljiv način završetka ovog sukoba. Vidimo također da trenutačna administracija SAD-a ima volju i želju pronaći to rješenje. Mislim da postoji svjetlo na kraju tunela. Vidjet ćemo. U protivnom, bit ćemo prisiljeni ostvariti sve svoje ciljeve vojnim putem', rekao je Putin.
Ukrajina nije sposobna za ofenzivu
Na bojišnici, Putin tvrdi da ruske snage napreduju ‘na svim frontama’ u Ukrajini. Dodao je da Ukrajina ‘nije sposobna’ za pokretanje velikih ofenziva te da sada pokušava popuniti praznine preraspodjelom svojih snaga.
‘Ne bismo se trebali opustiti, možda pripremaju neke rezerve, neke akcije, događaje većeg opsega, ali preliminarna analiza naših vojnih stručnjaka pokazuje da ukrajinska vojska nema tu sposobnost’, rekao je.
Govoreći za ruske i kineske medije u Pekingu, Putin je upitan je li spreman sastati se s Volodimirom Zelenskim. Odgovorio je da jest, pod uvjetom da sastanak bude ‘dobro pripremljen’ – formulacija koju posljednjih tjedana često koriste i dužnosnici Kremlja, a koja se tumači kao način odgađanja bilo kakvih pregovora.
Ruski je čelnik zatim retorički pitao ima li ‘ikakvog smisla’ sastati se sa Zelenskim, ali je nastavio tvrdeći da je Donaldu Trumpu, predsjedniku SAD-a, rekao kako je spreman sastati se s njim u Rusiji.
‘Nikada to nisam odbio, ako vodi do pozitivnih rezultata. I usput, Donald me pitao je li to moguće i rekao da jest. Ja sam rekao: neka dođe u Moskvu.’
Pitanje jamstava
Na pitanje o prijedlozima sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, Putin je rekao kako ‘svaka zemlja mora imati sigurnosne garancije, uključujući i Ukrajinu’.
Naglasio je da to nije povezano s ‘razmjenom teritorija’ u sklopu mirovnog sporazuma.
‘Iskreno rečeno, mi se ne borimo za teritorij. Borimo se za ljudska prava, za prava ljudi koji žive na tom području – da govore ruski jezik i da žive u skladu sa svojim tradicijama’, rekao je Putin.
Ruski čelnik rekao je da po njegovom mišljenju, ako se želi postići napredak, Ukrajina treba ukinuti vojno stanje, održati izbore i referendum o teritorijalnim pitanjima.
Moskva je 2022. godine proglasila aneksiju više od 15% Ukrajine, objavivši da su okupirane regije Ukrajine - Doneck, Luhansk, Herson i Zaporižja, ruski teritorij. Kijev i većina zapadnih zemalja odbacuju rusko posezanje kao pokušaj ilegalnog otimanja zemlje putem osvajačkog rata kolonijalnog stila.
Dogovor o Snazi Sibira 2
Prvi čovjek Rusije naveo je kako je njegov posjet Kini bio i 'pozitivan i koristan'.
‘Moram reći da nam ovaj format rada omogućava vrlo produktivne pregovore. Bili smo u mogućnosti razgovarati o svim temama, što je izuzetno važno', rekao je.
Putin je potvrdio da su postignuti dogovori oko plinovoda Snaga Sibira 2, projekta kojim bi Rusija izvozila dodatne količine prirodnog plina u Kinu. Prema njegovim riječima, taj će dogovor stvoriti ‘konkurentsku prednost za naše kineske prijatelje jer će dobivati proizvod po tržišnoj cijeni, a ne po nerealno napuhanoj’.