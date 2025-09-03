Putin: Postoji svjetlo na kraju tunela u Ukrajini. Neka Zelenski dođe u Moskvu

Vladimir Putin, ruski predsjednik, za posjeta Kini kazao je kako postoji ‘svjetlo na kraju tunela’ po pitanju rata u Ukrajini

‘Vjerujem da je, ako prevlada zdrav razum, moguće dogovoriti prihvatljivu opciju ili prihvatljiv način završetka ovog sukoba. Vidimo također da trenutačna administracija SAD-a ima volju i želju pronaći to rješenje. Mislim da postoji svjetlo na kraju tunela. Vidjet ćemo. U protivnom, bit ćemo prisiljeni ostvariti sve svoje ciljeve vojnim putem', rekao je Putin. Ukrajina nije sposobna za ofenzivu Na bojišnici, Putin tvrdi da ruske snage napreduju ‘na svim frontama’ u Ukrajini. Dodao je da Ukrajina ‘nije sposobna’ za pokretanje velikih ofenziva te da sada pokušava popuniti praznine preraspodjelom svojih snaga. ‘Ne bismo se trebali opustiti, možda pripremaju neke rezerve, neke akcije, događaje većeg opsega, ali preliminarna analiza naših vojnih stručnjaka pokazuje da ukrajinska vojska nema tu sposobnost’, rekao je.

Govoreći za ruske i kineske medije u Pekingu, Putin je upitan je li spreman sastati se s Volodimirom Zelenskim. Odgovorio je da jest, pod uvjetom da sastanak bude ‘dobro pripremljen’ – formulacija koju posljednjih tjedana često koriste i dužnosnici Kremlja, a koja se tumači kao način odgađanja bilo kakvih pregovora. Ruski je čelnik zatim retorički pitao ima li ‘ikakvog smisla’ sastati se sa Zelenskim, ali je nastavio tvrdeći da je Donaldu Trumpu, predsjedniku SAD-a, rekao kako je spreman sastati se s njim u Rusiji. ‘Nikada to nisam odbio, ako vodi do pozitivnih rezultata. I usput, Donald me pitao je li to moguće i rekao da jest. Ja sam rekao: neka dođe u Moskvu.’ Pitanje jamstava Na pitanje o prijedlozima sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, Putin je rekao kako ‘svaka zemlja mora imati sigurnosne garancije, uključujući i Ukrajinu’. Naglasio je da to nije povezano s ‘razmjenom teritorija’ u sklopu mirovnog sporazuma.