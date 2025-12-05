Francuska pucala na dronove: Letjeli su iznad baze s nuklearnim podmornicama

Francuska ratna mornarica pucala je na dronove koji su se pojavili iznad strogo štićenog vojnog kompleksa u kojem su smještene podmornice na nuklearni pogon, objavila je agencija AFP.

Incident se dogodio u četvrtak navečer iznad baze Île Longue u Bretanji. Detektirano je pet dronova, a tamošnje sigurnosne službe još uvijek nisu izašle s informacijama otkuda su dronovi došli i je li ijedan oboren.