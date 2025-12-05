opasan incident

Francuska pucala na dronove: Letjeli su iznad baze s nuklearnim podmornicama

M.Da.

05.12.2025 u 16:11

Mornarička baza Île Longue
Mornarička baza Île Longue Izvor: Profimedia / Autor: FRED TANNEAU / AFP / Profimedia
Dronovi su u blizini mornaričke baze Île Longue u Bretanji viđeni i u studenom, ali i godinama prije ruske invazije na Ukrajinu. No, ovo je prvi puta da je otvorena vatra

Francuska ratna mornarica pucala je na dronove koji su se pojavili iznad strogo štićenog vojnog kompleksa u kojem su smještene podmornice na nuklearni pogon, objavila je agencija AFP.

Incident se dogodio u četvrtak navečer iznad baze Île Longue u Bretanji. Detektirano je pet dronova, a tamošnje sigurnosne službe još uvijek nisu izašle s informacijama otkuda su dronovi došli i je li ijedan oboren.

Lokalne vlasti su potvrdile da je otvorena pravna istraga te da incident nije utjecao na rad baze. Inače, dronovi su u tom području viđeni i u studenome, ali i godinama ranije prije ruske invazije na Ukrajinu.

Ovaj slučaj se uklapa u niz sličnih incidenata zabilježenih proteklih mjeseci iznad vojnih baza i zračnih luka diljem Europe. Podsjetimo, prilikom posjeta Volodimira Zelenskog Irskoj, dronovi su primijećeni u blizini njegova zrakoplova.

Francuska pucala na dronove: Letjeli su iznad baze s nuklearnim podmornicama
