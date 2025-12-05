Merz uspio teškom mukom: Izbjegnuta kriza vlade, usvojena mirovinska reforma

Nakon višemjesečnih previranja unutar vladajuće demokršćansko-socijaldemokratske koalicije, njemački parlament Bundestag prihvatio je u petak apsolutnom većinom nacrt mirovinskog zakona koji bi trebao osigurati razinu mirovina u budućnos
Njemačka koalicija osigurala je većinu za donošenje spornog zakona o mirovinama u parlamentu bez pomoći oporbe, unatoč sumnjama unutar mladeži konzervativaca kancelara Friedricha Merza. Dugo nije bilo jasno hoće li koalicija, koja ima malu vladajuću većinu, moći sama skupiti dovoljno glasova za donošenje zakona.
„Ovo je dobar dan za koaliciju koja je pokazala da je u stanju raspravljati ali istodobno i donositi odluke“, rekao je nakon glasovanja u Bundestagu predsjednik zastupničkog kluba demokršćanske Unije CDU/CSU Jens Spahn.
Prije toga je prijetio sukob između demokršćana i socijaldemokrata oko mirovinskog paketa, koji je djelomice prijetio i raspadom koalicijske vlade Friedricha Merza.
Zakonu se protivili mladi zastupnici
Zakonskom paketu su se prije svega protivili zastupnici Unije iz redova tzv. Mlade unije, koji su smatrali da novi zakon pretjerano opterećuje pripadnike mlađe generacije.
Prihvaćanje zakona bilo je upitno jer većina vlade u Bundestagu ovisi i o glasanju 18 zastupnika tzv. Mlade unije.
Friedrich Merz je prije glasovanja apelirao na zastupnike zastupničkih klubova demokršćana i socijaldemokrata da glasaju za paket zakona. Na kraju je za zakon glasalo 318 zastupnika, što je dovoljno glasova za ostvarenje tzv. kancelarske većine.
Krajnja ljevica ostala suzdržana
Oporbena krajnje lijeva, Lijeva stranka najavila je suzdržavanje kako bi koaliciji trebalo ukupno manje glasova za postizanje većine. Međutim, parlamentarni prebrojavanje glasova pokazalo je da bi koalicija usvojila zakon čak i bez suzdržanih glasova Lijeve stranke, budući da je samo sedam konzervativnih zastupnika glasalo protiv zakona.
Novi zakonski paket između ostalog jamči razinu mirovina na razini od 48 posto prosječnih posljednjih plaća, mogućnost rada i u mirovini uz niže poreze te tzv. mirovinu za majke.
Zakon je potreban kako bi se i u budućnost, unatoč odlasku velikog broja zaposlenih iz tzv. Baby Boom generacije, sljedećih godina u mirovinu.