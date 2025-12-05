Merz uspio teškom mukom: Izbjegnuta kriza vlade, usvojena mirovinska reforma

Njemačka koalicija osigurala je većinu za donošenje spornog zakona o mirovinama u parlamentu bez pomoći oporbe, unatoč sumnjama unutar mladeži konzervativaca kancelara Friedricha Merza. Dugo nije bilo jasno hoće li koalicija, koja ima malu vladajuću većinu, moći sama skupiti dovoljno glasova za donošenje zakona.

„Ovo je dobar dan za koaliciju koja je pokazala da je u stanju raspravljati ali istodobno i donositi odluke“, rekao je nakon glasovanja u Bundestagu predsjednik zastupničkog kluba demokršćanske Unije CDU/CSU Jens Spahn.

Prije toga je prijetio sukob između demokršćana i socijaldemokrata oko mirovinskog paketa, koji je djelomice prijetio i raspadom koalicijske vlade Friedricha Merza.