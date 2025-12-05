daniel radeta

Šefa zadarskog SDP-a napao alkoholizirani muškarac: Gađao ga je upaljačem

05.12.2025 u 16:22

Šef zadarskog SDP-a Daniel Radeta napadnut je u Zadru
Predsjednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta napadnut je u četvrtak navečer, verbalno i fizički, na Trgu Pet bunara u središtu Zadra, o čemu je u petak izvijestila Policijska uprava zadarska

Kako je priopćila policija, muškarac koji je narušavao javni red i mir uhićen je i doveden u službene prostorije, gdje mu je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u organizmu te je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje zbog prekršaja zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja.

Uhićeni muškarac navodno je Radetu prvo izvrijeđao, a potom pljunuo na njega i gađao ga upaljačem. Umjesto izjava za medije, Radeta se o tom slučaju očitovao na svom Facebook profilu.

"Nakon što su premijer Andrej Plenković i ministri Glavina, Medved i Anušić prosvjed protiv nasilja nazvali 'projugoslavenskim skupom', društvena klima dodatno je zatrovana", napisao je.

Pitanje elementarne sigurnosti

Takve poruke ne doprinose smirivanju tenzija. Naprotiv, stvaraju atmosferu u kojoj se normalne građane etiketira i stigmatizira, dok se nasilnicima šalje opasna poruka da je njihov radikalizam poželjan.

Ovo više nije pitanje dnevne politike, nego elementarne sigurnosti i odgovornosti ljudi koji predstavljaju institucije na najvišim funkcijama. Umjesto da osudi nasilje i pošalje jasnu poruku da je ono neprihvatljivo, Vlada i premijer Plenković izabrali su put optuživanja i etiketiranja građana koji traže normalnu, sigurnu i civiliziranu Hrvatsku, ustvrdio je Radeta.

"Strašno je što se takve stvari događaju, gotovo svakodnevno, u mom gradu, u mom dvorištu, pred mojim stanom, upravo zbog neodgovorne politike koju provodi ova Vlada na čelu s Plenkovićem“, poručio je Radeta.

Oglasio se i SDP

Zbog napada na Radetu oglasila se i centrala SDP-a u Zagrebu. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Ono što se sinoć dogodilo u Zadru novi je dokaz atmosfere koja se stvorila u našem društvu. Napad na predsjednika zadarskog SDP-a Daniela Radetu nije samo incident, nego simptom sve opuštenijeg odnosa vlasti prema radikalizaciji i nasilju koje iz nje proizlazi.

Zato ćemo opet ponoviti: vladajući svojim postupcima i riječima značajno doprinose stvaranju podjela i sve agresivnijoj klimi u društvu. Vrijeme je da prestanu raspirivati tenzije i da konačno preuzmu odgovornost koja dolikuje jednoj europskoj i demokratskoj državi. Napadi na novinare, građane, a sada i na političare ne smiju biti hrvatska stvarnost. Kada se etiketira antifašističke prosvjede, kada se stigmatizira građane koji traže sigurnost i pristojnost u javnom prostoru, onda se šalje poruka da su radikalizam i agresija prihvatljivi.

Takva se poruka zatim pretače u stvarnost; na ulice, na trgove, na konkretne napade na ljude. Reakcija hrvatske policije bila je brza i učinkovita. Ona šalje poruku da nasilje - bez obzira na pozadinu ili motiv - neće biti tolerirano. To je upravo ono što institucije trebaju činiti: zaštititi građane i osigurati da se ovakvi događaji sankcioniraju bez odgode.

Hrvatska ne smije biti zemlja u kojoj se javni prostor pretvara u arenu za obračune, uvrede i napade. Ona mora biti zemlja u kojoj se politička neslaganja izražavaju argumentima, a ne agresijom. Vrijeme je da se vladajući toj ideji konačno priklone - riječima, ali i djelima", zaključili su.

