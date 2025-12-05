Šefa zadarskog SDP-a napao alkoholizirani muškarac: Gađao ga je upaljačem

Predsjednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta napadnut je u četvrtak navečer, verbalno i fizički, na Trgu Pet bunara u središtu Zadra, o čemu je u petak izvijestila Policijska uprava zadarska

Kako je priopćila policija, muškarac koji je narušavao javni red i mir uhićen je i doveden u službene prostorije, gdje mu je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u organizmu te je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje zbog prekršaja zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja. Uhićeni muškarac navodno je Radetu prvo izvrijeđao, a potom pljunuo na njega i gađao ga upaljačem. Umjesto izjava za medije, Radeta se o tom slučaju očitovao na svom Facebook profilu. "Nakon što su premijer Andrej Plenković i ministri Glavina, Medved i Anušić prosvjed protiv nasilja nazvali 'projugoslavenskim skupom', društvena klima dodatno je zatrovana", napisao je.

Pitanje elementarne sigurnosti Takve poruke ne doprinose smirivanju tenzija. Naprotiv, stvaraju atmosferu u kojoj se normalne građane etiketira i stigmatizira, dok se nasilnicima šalje opasna poruka da je njihov radikalizam poželjan. Ovo više nije pitanje dnevne politike, nego elementarne sigurnosti i odgovornosti ljudi koji predstavljaju institucije na najvišim funkcijama. Umjesto da osudi nasilje i pošalje jasnu poruku da je ono neprihvatljivo, Vlada i premijer Plenković izabrali su put optuživanja i etiketiranja građana koji traže normalnu, sigurnu i civiliziranu Hrvatsku, ustvrdio je Radeta. "Strašno je što se takve stvari događaju, gotovo svakodnevno, u mom gradu, u mom dvorištu, pred mojim stanom, upravo zbog neodgovorne politike koju provodi ova Vlada na čelu s Plenkovićem“, poručio je Radeta.