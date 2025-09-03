Trumpu stigao odgovor iz Kremlja: 'Nitko ne spletkari, nema urota'

Trump je u utorak kazao da je "veoma razočaran" Putinom te u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social natuknuo da Xi, Putin i Kim spletkare protiv SAD-a.

Na pitanje ruske državne televizije o Trumpovim komentarima, pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov je odgovorio da je Trump možda bio ironičan.

"Htio bih kazati da nitko ne spletkari, nitko ne kuje nikakve zavjere, nema urota", rekao je Ušakov.