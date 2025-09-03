'nitko to nije pomislio'

Trumpu stigao odgovor iz Kremlja: 'Nitko ne spletkari, nema urota'

I.Ba./Hina

03.09.2025 u 10:34

Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un u Pekingu
Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un u Pekingu Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Kremlj je u srijedu rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin s kineskim kolegom Xi Jinpingom i sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom ne kuje zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država te dodao da je američki predsjednik Donald Trump bio ironičan kada je to ustvrdio

Trump je u utorak kazao da je "veoma razočaran" Putinom te u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social natuknuo da Xi, Putin i Kim spletkare protiv SAD-a.

Na pitanje ruske državne televizije o Trumpovim komentarima, pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov je odgovorio da je Trump možda bio ironičan.

"Htio bih kazati da nitko ne spletkari, nitko ne kuje nikakve zavjere, nema urota", rekao je Ušakov.

"Nitko to nije ni pomislio, nitko od te trojice vođa to nije pomislio", dodao je.

"Mogu kazati da svatko razumije ulogu koju imaju Sjedinjene Države, trenutna administracija predsjednika Trumpa i predsjednik Trump osobno u trenutnoj međunarodnoj situaciji".

Vojna parada u Kini
  • Vojna parada u Kini
  • Vojna parada u Kini
  • Vojna parada u Kini
  • Vojna parada u Kini
  • Vojna parada u Kini
    +38
Vojna parada u Kini Izvor: EPA / Autor: ANDRES MARTINEZ CASARES

Xi je upozorio da se svijet suočava s izborom između rata i mira na ogromnoj vojnoj paradi u Pekingu u srijedu, gdje su mu se na neviđenoj demonstraciji sile pridružili Putin i Kim.

Trump je na pitanje o tome je li zabrinut da se stvara savez Rusije i Kine protiv SAD-a odgovorio: "Uopće nisam zabrinut ... Imamo daleko najsnažniju vojsku na svijetu. Oni nikada ne bi upotrijebili svoju vojsku protiv nas. Vjerujte mi".

