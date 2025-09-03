Putin zahvalio Kim Jong Unu: Nikad nećemo zaboraviti žrtvu koju je podnio narod Sjeverne Koreje

"Na Vašu inicijativu, kao što je dobro poznato, Vaše su specijalne snage sudjelovale u oslobađanju Kurske oblasti", kazao je Putin sjevernokorejskom vođi na sastanku u Kini.

"Vaši su se vojnici borili hrabro i junački".

Sjevernokorejski vojnici su ranije ove godine pomogli Moskvi izbaciti ukrajinske snage iz Kurske oblasti na zapadu Rusije.

Južnokorejska obavještajna služba procjenjuje da je ubijeno oko 2000 sjevernokorejskih vojnika poslanih da se bore za Rusiju.