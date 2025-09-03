sastanak u pekingu

Putin zahvalio Kim Jong Unu: Nikad nećemo zaboraviti žrtvu koju je podnio narod Sjeverne Koreje

I.Ba./Hina

03.09.2025 u 09:25

Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un u Pekingu
Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un u Pekingu Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Ruski predsjednik Vladimir Putin je zahvalio sjevernokorejskom vođi Kim Jong Unu na hrabrosti njegovih vojnika u borbi protiv ukrajinskih snaga, a Kim je njemu kazao da je spreman učiniti "sve što može kako bi pomogao" Rusiji.

"Na Vašu inicijativu, kao što je dobro poznato, Vaše su specijalne snage sudjelovale u oslobađanju Kurske oblasti", kazao je Putin sjevernokorejskom vođi na sastanku u Kini.

"Vaši su se vojnici borili hrabro i junački".

Sjevernokorejski vojnici su ranije ove godine pomogli Moskvi izbaciti ukrajinske snage iz Kurske oblasti na zapadu Rusije.

Južnokorejska obavještajna služba procjenjuje da je ubijeno oko 2000 sjevernokorejskih vojnika poslanih da se bore za Rusiju.

"Htio bih istaknuti da nikada nećemo zaboraviti žrtvu koju su podnijele Vaše oružane snage i obitelji Vaših vojnika", poručio je Putin.

"U ime ruskog naroda, htio bih Vam zahvaliti na Vašem sudjelovanju u zajedničkoj borbi", rekao je Putin.

"Htio bih da prenesete moje najtoplije riječi zahvalnosti cijelom narodu Demokratske Narodne Republike Koreje".

Kim je Putinu rekao da se suradnja između dviju država uvelike povećala otkako su potpisali sporazum o partnerstvu u lipnju 2024. te da je spreman činiti "sve što može kako bi pomogao" Rusiji.

Dvojica vođa su se sastala u Pekingu na marginama obljetnice japanske predaje u Drugom svjetskom ratu.

tportal
SPEKTAKL U KINI

Fotografije s raskošne parade obilaze svijet, no jedna je ipak najupečatljivija
na prvoj crti

Kineskom paradom prošetali 'robotski vukovi'; evo što oni sve mogu
nema mira

Dok je Putin paradirao, Rusija žestoko napala Ukrajina, Poljska podigla zrakoplove

