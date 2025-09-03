nova osovina

Kremlj odgovorio na Trumpovu izjavu o uroti s Kinezima

I.V.

03.09.2025 u 09:35

Vladimir Putin i Jurij Ušakov
Vladimir Putin i Jurij Ušakov Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHEMETOV / POOL
Bionic
Reading

Kremlj je poručio kako se nada da su komentari Donalda Trumpa, u kojima tvrdi da Vladimir Putin, Xi Jinping i Kim Jong-un 'kuju urotu' protiv njega - izrečeni u ironiji

Prema navodima ruskih državnih medija, savjetnik Kremlja Jurij Ušakov izjavio je da čelnici Rusije, Kine i Sjeverne Koreje definitivno nisu kovali nikakvu zavjeru tijekom događanja u Pekingu, prenosi Sky News.

Američki predsjednik Donald Trump optužio je kineskog čelnika Xija Jinpinga da zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom 'kuje urotu' protiv Sjedinjenih Država.

vezane vijesti

Trumpovi komentari uslijedili su za vrijeme najveće vojne parade u povijesti Kine povodom Dana pobjede – 80. obljetnice japanske kapitulacije u Drugom svjetskom ratu. Na društvenoj mreži Truth Social Trump je napisao: 'Prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong-unu dok sklapate urotu protiv Sjedinjenih Država.'

Vojna parada u Kini
  • Vojna parada u Kini
  • Vojna parada u Kini
  • Vojna parada u Kini
  • Vojna parada u Kini
  • Vojna parada u Kini
    +38
Vojna parada u Kini Izvor: EPA / Autor: ANDRES MARTINEZ CASARES

Trump je u objavi podsjetio i na američku pomoć Kini tijekom Drugog svjetskog rata. 'Mnogi Amerikanci poginuli su u kineskoj potrazi za pobjedom i slavom. Nadam se da će im se odati dužno priznanje za njihovu hrabrost i žrtvu', napisao je.

Podsjetimo, na paradi je uz Xija sudjelovalo 26 šefova država, među njima Putin i Kim, što su mnogi protumačili kao signal Zapadu koji ih je politički izolirao.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SPEKTAKL U KINI

SPEKTAKL U KINI

Fotografije s raskošne parade obilaze svijet, no jedna je ipak najupečatljivija
na prvoj crti

na prvoj crti

Kineskom paradom prošetali 'robotski vukovi'; evo što oni sve mogu
nema mira

nema mira

Dok je Putin paradirao, Rusija žestoko napala Ukrajina, Poljska podigla zrakoplove

najpopularnije

Još vijesti