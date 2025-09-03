Kremlj odgovorio na Trumpovu izjavu o uroti s Kinezima

Američki predsjednik Donald Trump optužio je kineskog čelnika Xija Jinpinga da zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom 'kuje urotu ' protiv Sjedinjenih Država.

Prema navodima ruskih državnih medija, savjetnik Kremlja Jurij Ušakov izjavio je da čelnici Rusije, Kine i Sjeverne Koreje definitivno nisu kovali nikakvu zavjeru tijekom događanja u Pekingu, prenosi Sky News .

Trumpovi komentari uslijedili su za vrijeme najveće vojne parade u povijesti Kine povodom Dana pobjede – 80. obljetnice japanske kapitulacije u Drugom svjetskom ratu. Na društvenoj mreži Truth Social Trump je napisao: 'Prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong-unu dok sklapate urotu protiv Sjedinjenih Država .'

Trump je u objavi podsjetio i na američku pomoć Kini tijekom Drugog svjetskog rata. 'Mnogi Amerikanci poginuli su u kineskoj potrazi za pobjedom i slavom. Nadam se da će im se odati dužno priznanje za njihovu hrabrost i žrtvu', napisao je.

Podsjetimo, na paradi je uz Xija sudjelovalo 26 šefova država, među njima Putin i Kim, što su mnogi protumačili kao signal Zapadu koji ih je politički izolirao.