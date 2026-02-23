Rusi stežu obruč oko branitelja u 'gradu duhova': U prilog im ide jedna ključna prednost

Ruske snage kontroliraju većinu ruševina Vovčanska u Harkivskoj oblasti i pokušavaju opkoliti ukrajinske branitelje koji još drže južni dio grada, rekao je za ukrajinsku televiziju načelnik komunikacija Združenih snaga Ukrajine, Viktor Trehubov

Sa svakom uništenom zgradom nestaje infrastruktura na koju se može osloniti obrambena linija. Ipak, ukrajinske postrojbe na jugu grada odbijaju se povući dok ruske snage pokušavaju izvesti bočne operacije s obje strane, upozorava vojska. Izvješće stiže dva dana nakon što je visoki ruski general ustvrdio da su ruske trupe već zauzele grad, piše Euromaidan. Vovčansk, koji je oslobođen tijekom ukrajinske protuofenzive u jesen 2022. godine, u međuvremenu je pretvoren u ruševine zbog neprekidnog bombardiranja. Dok je glavni ofenzivni fokus Moskve usmjeren na Donecku oblast, borbe uz granicu na sjeveroistoku Ukrajine, uključujući područje oko Vovčanska i Lipca, vežu ukrajinska pojačanja koja bi inače mogla biti raspoređena na istoku i jugu.

Rusija pokušava okružiti Vovčansk s istoka Trehubov je rekao da ruske snage provode bočne napade na ukrajinske položaje na jugu Vovčanska te se probijaju prema Vovčanskim Hutorima, selu istočno od grada. Cilj je opkoliti ukrajinske postrojbe i prisiliti ih na povlačenje – ili ih zarobiti. 'Dakle pokušavaju jednostavno opkoliti ukrajinske snage na jugu grada i natjerati ih na povlačenje ili će u konačnici biti potpuno okružene. U tome ne uspijevaju, ali vrlo aktivno pokušavaju. Ondje je doista teško, a u razorenom gradu nije lako održavati bilo kakvu obranu', rekao je Trehubov.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Vovčansk, udaljen svega pet kilometara od ruske granice, gotovo je potpuno uništen. 'Većina Vovčanska danas je, objektivno, ruševina. I većina tih ruševina, nažalost, pod kontrolom je ruskih snaga. Unatoč tome što ukrajinska prisutnost i dalje postoji na jugu grada, neprijatelj je pokušava eliminirati', priznao je Trehubov. Kupjansk i Vovčansk - dvije potpuno različite bitke Trehubov je povukao oštar kontrast između dvaju aktivnih bojišta u Harkivskoj oblasti. U Kupjansku, na istoku regije, ruske su snage odsječene od svojih glavnih postrojbi i ograničene na nekoliko zgrada, gdje se bore za opstanak. U Vovčansku je situacija obrnuta: ruska vojska koristi kratke opskrbne linije izravno s ruske granice, što joj daje znatno veću izdržljivost.

Ruski napad na Harkiv 7.6.2025. Izvor: EPA / Autor: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT







Ruski napad na Harkiv 7.6.2025. Izvor: EPA / Autor: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT

Ta logistička prednost, koju je Trehubov nazvao 'kratkim opskrbnim ramenom iz Rusije', omogućuje ruskim snagama da održavaju dugotrajan pritisak na ukrajinske položaje unatoč potpunom razaranju grada. Čečenske jedinice i motorizirane brigade pritišću Vovčanske Hutore Procjena Instituta za proučavanje rata (ISW) 21. veljače identificirala je konkretne ruske postrojbe koje djeluju u blizini Vovčanskih Hutora, sela prema kojem se, prema Trehubovu, ruske snage probijaju u sklopu pokušaja bočnog okruženja. U tom području navodno djeluju elementi čečenskog bataljuna Zapad-Ahmat, odjela MVD-a čečenskog Kurčalojevskog okruga te 128. motorizirane streljačke brigade (44. armijski korpus, Lenjingradski vojni okrug). Ruske snage također su 20. i 21. veljače napadale sjeverno od Harkiva prema Kozačoj Lopani te sjeveroistočno od Harkiva u blizini Starice, Vovčanska, Vovčanskih Hutora, Kruhle, Siminivke, Limana i Hrafskea.

Ruske snage koriste civilne avione Cessna, opremljene mitraljezima, za obranu od ukrajinskih dronova Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic