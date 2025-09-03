Putin i Xi o besmrtnosti: Organe je moguće presađivati iznova i iznova

Razgovor dvojice čelnika na vojnoj paradi u Pekingu, uhvaćen na vrućem mikrofonu, otkrio je njihovu fascinaciju biotehnologijom i produženjem ljudskog života
Vladimir Putin, ruski predsjednik i kineski Xi Jinping nakratko su razgovarali o ideji besmrtnosti tijekom neformalnog razgovora koji je uživo prenijela kineska državna televizija, a sve se dogodilo na vojnoj paradi u Pekingu
Ruski predsjednik boravio je u srijedu u Pekingu, gdje ga je kineski lider ugostio povodom 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata. Dok su Putin i Xi predvodili povorku stranih čelnika prema podiju na Trgu Tiananmen, u prijenosu uživo moglo se čuti dijelove privatnog razgovora, piše The Guardian.
Presađivanje organa
Putinov prevoditelj izjavio je na kineskom: ‘Biotehnologija se kontinuirano razvija. Ljudski organi mogu se iznova presađivati. Što duže živiš, to si mlađi i moguće je čak postići besmrtnost.’
Xi je, izvan kadra, odgovorio: ‘Neki predviđaju da će ljudi u ovom stoljeću moći živjeti i do 150 godina.’
Kasnije je Putin potvrdio novinarima da je s Xijem razgovarao o mogućnostima značajnog produljenja ljudskog životnog vijeka.
Opsesija dugovječnošću
Oba čelnika dosad su jasno pokazala da ne namjeravaju napustiti vlast. Xi je 2018. ukinuo predsjedničke limite, a Putin je promijenio ruske zakone kako bi ostao na vlasti i nakon 2030. godine.
Rusku elitu, uključujući Putina, već dugo fascinira ideja o dugovječnosti. Prošle je godine naredio osnivanje istraživačkog centra Nove tehnologije očuvanja zdravlja, koji se fokusira na borbu protiv starenja stanica, neurotehnologije i druge inovacije namijenjene produžavanju života. Njegova najstarija kći, endokrinologinja Marija Voroncova, uključena je u genetski istraživački program s istim ciljem.
Zanimljivo je da su tijekom tog razgovora Putin i Xi hodali uz sjevernokorejskog vođu Kim Jong-una, koji se smiješio gledajući prema njima. Nije bilo jasno prevodi li se razgovor i za njega.