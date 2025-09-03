Putin i Xi o besmrtnosti: Organe je moguće presađivati iznova i iznova

Vladimir Putin, ruski predsjednik i kineski Xi Jinping nakratko su razgovarali o ideji besmrtnosti tijekom neformalnog razgovora koji je uživo prenijela kineska državna televizija, a sve se dogodilo na vojnoj paradi u Pekingu

Ruski predsjednik boravio je u srijedu u Pekingu, gdje ga je kineski lider ugostio povodom 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata. Dok su Putin i Xi predvodili povorku stranih čelnika prema podiju na Trgu Tiananmen, u prijenosu uživo moglo se čuti dijelove privatnog razgovora, piše The Guardian.

Presađivanje organa

Putinov prevoditelj izjavio je na kineskom: ‘Biotehnologija se kontinuirano razvija. Ljudski organi mogu se iznova presađivati. Što duže živiš, to si mlađi i moguće je čak postići besmrtnost.’