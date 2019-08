Plenkovića iznenadila slika Ante Pavelića kod Kuščevića: 'Nisam mogao vjerovati'

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na redovitnoj godišnjoj konferenciji veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske, nakon čega je odgovarao na pitanja novinara. Premijer je osudio incident u kafiću kod Knina, gdje su maskirani napadači upali u kafić i ozlijedili pet osoba, među kojima i devetogodišnje dijete. 'To je za najoštriju osudu', rekao je Plenković, istaknuvši, ipak, da se radi o djelima pojedinaca, a ne o klimi u društvu koja potiče nasilje

"Ja ne vidim takvu klimu. Ovo su individualna djela pojedinaca koja treba sankcionirati", rekao je Plenković.

"Ono što radimo mi kao Vlada je upravo obrnuto, smanjiti polarizaciju, smanjiti isključivost i ići protiv onih snaga koje hoće tenzije u društvu, a takvih je dosta", rekao je Plenković, prenosi N1.

Istaknuo je da treba sankcionirati počinitelje takvih djela i da je to najbolja poruka i rješavanje problema. "Uvijek ima onih koji su devijantni. Ne daj Bože da je to pravilo, to bi bila jako zabrinjavajuća okolnost u Hrvatskoj. Zato sam rekao da manjine trebaju biti dio parlamentarne većine u Hrvatskoj, da ostvaruju svoja prava. To za većinski narod nije problem, nego plus. Ako štitimo prava manjina, lakše ćemo se zalagati za prava naših manjina u tim zemljama", rekao je Plenković.