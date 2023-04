Puljak najavio žalbu na izmjenu građevinske dozvole Dalmatia Toweru

U gradskom GUP-u stoji da se u slučaju bilo kakve izmjene idejnog rješenja s tim mora složiti gradonačelnik, no ministarstvo smatra da nije došlo do znatnije promjene, istaknuo je Puljak.

"Oni su odbili promjenu građevinske dozvole kada je to bilo u procesu te je predmet otišao na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine . Kada se vratio s ministarstva kao drugog stupnja, službenici Upravnog odjela za urbanizam Grada Splita nisu imali niti jednu drugu mogućnost nego da postupe onako kako je reklo ministarstvo, no mi se kao Grad Split ne slažemo s mišljenjem ministarstva", izjavio je gradonačelnik Puljak.

"Ministarstvo je ovim grubo prekršilo ustavno načelo samostalnosti jedinica lokalne samouprave, i to je ono što se mi kao Grad Split ne slažemo, ali naši službenici su morali postupiti po tom rješenju. Žalbu ćemo podnijeti prvo Upravnom odjelu za urbanizam grada Splita, a oni će je proslijediti ministarstvu. Iskoristit ćemo sve pravne mogućnosti da obranimo pravo Grada Splita da samostalno odlučuje o svojim urbanističkim planovima", zaključio je Puljak.

Grad Split tvrdio je posljednjih mjeseci kako je neboder, to jest nadgrađe gdje su smješteni klima-uređaji, viši od predviđenoga, zbog čega investitoru nije odobrio zadnju izmjenu građevinske dozvole jer smatra da mu je za to potreban Puljkov zaključak s obzirom na to da je došlo do izmjena u odnosu prema prije prihvaćenim projektima.

Ministarstvo je zatim poništilo rješenje Grada, zbog čega je cijeli proces trebao početi ispočetka.