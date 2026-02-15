Puljak: Je li se možda osigurala neka nova 76. ruka pa nema više straha od pada koalicije?

Nakon njega uslijedile su brojne reakcije, pa se tako na Facebooku oglasila i saborska zastupnica Marijana Puljak.

Videosnimka na kojo j saborski zastupnik DP-a Josip Dabro u jednoj pjesmi dodaje stihove kojima aludira na Antu Pavelića izazvala je u nedjelju reakcije saborskih zastupnika oporbe, ali i vladajućih, pa je Dario Hrebak (HSLS) poručio "dosta" ustašovanja, najavivši mogući izlaska iz koalicije.

Status prenosimo u cijelosti.

Hrebrak kaže - e sad bi bilo dosta! Pa dobro jutro! Veličanje ustaštva je ozbiljna i neprihvatljiva stvar.

Samo ono što je zaista nevjerojatno je da se Hrebak probudio tek sada.

Gdje vam je granica bila dosad?

Nije bilo dosta što Dabro nije znao koliko je godina studirao, što nije znao nabrojati ni jednog profesora sa svog fakulteta.

Nije bilo dosta što je pod ozbiljnom sumnjom da je diplomu kineziologa kupio na benzinskoj pumpi u Travniku.

Nije bilo dosta ni kad je automatsko oružje davao u ruke maloljetnoj djeci.

Nisu bili dovoljni ni brojni korupcijski skandali i afere HDZ-a.

Sve to nije bilo dovoljno za prekid tolerancije?

Što se točno sada promijenilo?

Jesu li se promijenili kriteriji ili matematika?

Je li se možda osigurala neka nova 76. ruka pa odjednom više nema straha od pada koalicije?

Ako savjest proradi tek kad je većina sigurna, onda to nije savjest nego kalkulacija, napisala je Puljak na Fejsu.

Dabro pjevao na pokladnom jahanju

Podsjetimo, na Facebooku je objavljena videosnimka s "pokladnog jahanja" u Komletincima, sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Dabro ovoga vikenda pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom "1928.”.