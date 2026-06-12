Pucnjava u Teksasu: Najmanje jedna osoba mrtva, devet ozlijeđenih

Policija je u petak izvijestila da je osumnjičeni napadač pronađen mrtav nakon oružanog obračuna i policijske opsade u Midlendu, gradu na zapadu Teksasa, oko 530 kilometara od Dallasa.

Prema službenim podacima, ukupno je 11 žrtava, uključujući i napadača. Devet osoba prevezeno je u bolnicu Midland Memorial, od kojih su četiri podvrgnute operacijama, dok je jedna osoba zbrinuta u bolnici u Odesi.

Gradonačelnica Midlanda Lori Blong izrazila je sućut obiteljima žrtava te zahvalila policiji i hitnim službama na brzoj reakciji i zaštiti građana.

Policijski načelnik Greg Snow izjavio je da su policajci po dolasku na mjesto događaja čuli pucnje iz zgrade u jugozapadnom dijelu grada, no točna lokacija incidenta još nije službeno potvrđena.

Na teren su upućeni specijalci i dodatne policijske snage, a napadač je ubrzo nakon toga “neutraliziran”, priopćila je policija na društvenim mrežama.

Guverner Teksasa Dan Patrick poručio je kako su “Teksašani slomljeni” te pozvao građane na molitve za žrtve, njihove obitelji i hitne službe koje su sudjelovale u intervenciji.