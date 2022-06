Pučani i socijalisti krive jedni druge jer reforma ETS-a nije prošla glasanje. Borzan: 'EPP je izigrao dogovor i kompromis'

Iz Europske pučke stranke (EPP) poručili su u srijedu da su se socijalisti, Zeleni i krajnja desnica nepodržavanjem izvješća o ETS-u ujedinili u glasovanju protiv europske ekonomije, dok europarlamentarka Biljana Borzan poručuje da su iz EPP-a izigrali postignute dogovore

Iz Kluba EPP-a su nakon glasovanja poručili da je ono što se danas dogodilo posljedica nedovoljne suradnje proeuropskih aktera u EP-u, no da su spremni pronaći rješenje i put prema naprijed.

Istaknuli su da za 95 posto paketa "Fit for 55" postoji dogovor između proeuropskih stranaka centra, a da je klimatska politika previše važna da bi je se prepustilo ekstremima.

"No, socijalisti su igrali 'va banque', inzistirajući na vlastitim stavovima o postupnom ukidanju besplatnih naknada koje štite europsku industriju od nelojalne konkurencije zagađivača klime izvan Europe", komentar je europskih pučana, uz tvrdnju da su socijalisti, glasujući protiv cijelog sustava trgovanja emisijama, izgubili.

Glavni pregovarač EP-a o ETS-u Peter Liese (EPP) je istaknuo da bi usvajanje prijedloga trgovanja emisijama značio veću zaštitu klime.

"Međutim, krajnja desnica, Zeleni i socijaldemokrati razbili su naše kompromise i tako umanjili utjecaj Parlamenta. Nadamo se da ćemo još uvijek moći ispraviti pogrešku", napisao je Liese na Twitteru.

Christian Ehler (EPP) je ustvrdio da su se S&D, Zeleni i krajnja desnica odbijanjem glasovanja za izvješće o ETS-u ujedinili u glasovanju protiv europske ekonomije. "Formirali su koaliciju radikala - krajnja desnica nije ni htjela redukciju emisija CO2, a ljevica je željela progurati radikalnu agendu koja bi naštetila europskoj ekonomiji i čak učinila nemogućim postizanje ciljeva zacrtanih za 2030. i 2050. godinu", ustvrdio je Ehler.

Borzan: EPP je izigrao dogovor i kompromis

Zamoljena za komentar takvih tvrdnji, eurozastupnica Biljana Borzan (SDP/S&D), koja je članica odbora za okoliš, zdravlje i sigurnost hrane, izjavila je da prijedlog o reformi ETS-a nije prošao jer je "EPP prvo glasovima krajnje desnice oslabio i razvodnio zakon, pa nakon toga tražio od nas s ljevice da takav prijedlog podržimo".

"I onda se čude što nije prošlo!", istaknula je Borzan u kratkoj izjavi za Hinu.

Ustvrdila je da su europski pučani izigrali dogovor i kompromis postignut na odboru za okoliš, koji je bio balansiran tako da stvori mjerljive klimatske benefite, a gospodarstvu pruži dovoljno vremena i resursa da se prilagodi.

"Sad se sve vraća u odbor i nadam se da će biti dovoljno razuma da se nađe rješenje", zaključila je Borzan.

Inače, zakonodavni paket “Spremni za 55 do 2030.” plan je EU-a za smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 posto do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. godine i postizanje klimatske neutralnosti, to jest nulte neto stope emisija stakleničkih plinova do 2050., u skladu s ciljevima Europskog zakona o klimi.