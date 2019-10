Prosvjetarima bi plaće mogle rasti 13 posto, krivci za štrajk su HDZ ali i Divjak

Klub zastupnika SDP-a u četvrtak je podržao štrajk prosvjetara, istaknuvši da bi uz traženih 6,11 posto povećanja koeficijenta i povećanjem neoporezivog odbitka na 5000 kuna plaće kumulativno rasle oko 13 posto, i to ne samo prosvjetarima nego većini zaposlenih

Uz povećanje od 6,11 posto i 400 milijuna kuna, koje se definitivno može pronaći u proračunu jer su najavljeni prihodi proračuna 3,5 milijardi kuna, ključno je pitanje što su stvarni prioriteti, poručio je Grčić.

'Ako to nije obrazovanje, ako to nisu medicinske sestre, liječnici kojih je sve manje, onda tko je? To su sve stupovi društva. Ako je to tako, onda nije problem naći oko 800 milijuna kuna za učitelje i zdravstveno osoblje', izračunao je Grčić.

Komentirajući najavu da će se odustati od smanjenje PDV-a na 24 posto, Grčić kaže kako je HDZ konačno počeo razmišljati, a nada se da će te dodatne dvije milijarde kuna poslužiti za daljnje povećanje plaća, te za povećanje osobnog neoporezivog odbitka s 3800 na 5000 kuna, što predlaže SDP.