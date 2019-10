Bandić: HNS će zadnji izaći iz koalicije jer su foteljice slatke. Korbačem će ih tjerati!

Predsjednik Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić u četvrtak je pozvao premijera da hitno riješi problem da se od 1. rujna učiteljima i nastavnicima poveća plaća za šest posto, od 1. siječnja 2020. za četiri posto i od 1. siječnja 2021. za sedam posto i naglasio da to nije njegov uvjet premijeru već uvjet svih uvjeta

Smatra da je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak problem povećanja plaća trebala riješiti ranije, podsjetivši da su iz Stranke rada i solidarnosti još u kolovozu apelirali na nju da to riješi.

Bandić je dao punu podršku učiteljima i nastavnicima, poručio kako od premijera očekuje promptnu reakciju da danas to riješi i da djeca, rekao je idu u školu.

Istaknuo je da ima povjerenja u premijera Andreja Plenkovića, u njegovu razboritost i mudrost jer, dodao je, on isto tako zna da Hrvatske nema bez 'živih ljudi, obrazovanih i zaposlenih ljudi, a učitelji su temelj hrvatskog obrazovanja'.

Za informatiku novaca ima, a za povećanje plaća - nema

"Za informatiku novaca ima, a za ukupno milijardu i 200 milijuna kuna za povećanje 17 posto plaća, izjednačavanje s pedagozima i odgajateljima u vrtićima, nema. Naš prijedlog je prvo da podupiremo opravdani štrajk učitelja, žalim zbog djece i roditelja koji danas u beznađu šalju ili vode svoju djecu u školu i pozivamo premijera - kao druga stranka vladajuće koalicije koja nema ni jednu fotelju i ne traži niti ćemo tražiti fotelju - da hitno reagira i riješi problem, jer ministrica to neće. Je li ne zna, ne želi ili je kombinacija jednog i drugog, ja mislim da je to kombinacija", izjavio je Bandić na konferenciji za novinare u prostorijama stranke.

Poručio je kako ne govore da će izaći iz vladajuće koalicije jer s Vladom imaju suradnju na projektima.

"Mi ne govorimo da ćemo izići iz koalicije jer mi nismo ni potpisali nikakav ugovor, osim suradnje na projektima. Ovo je projekt svih projekata, ovo je projekt na kojem mi inzistiramo; ne uvjetujemo ništa jer to je za razumnog čovjeka 'condicio sine qua non'; to je uvjet svih uvjeta, ne moj prema premijeru, ili Stranke rada i solidarnosti prema HDZ-u, vladajućoj stranci vladajuće koalicije, nego u ime pameti, u ime hrvatske budućnosti, u ime naše djece", poručio je Bandić.

Istaknuo je da za prioritete zemlje mora biti novaca - a prioriteti su demografska obnova, obrazovanje te rad i zapošljavanje.

Ima novaca u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i bez rebalansa

Bandić tvrdi da novaca u Ministarstvu znanosti i obrazovanja ima "bez rebalansa i dodatnih akrobacija gimnastičkih, financijskih".

Ocijenio je kako je sramota da se godišnji odmori koriste, da se ne radi ništa i da se na početku školske godine dovelo u tu situaciju jer su učitelji temelj hrvatskog obrazovanja.

Upitan kako komentira izjavu ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak da je ona za povećanje plaća učiteljima i nastavnicima, a HNS prijeti izlaskom iz vladajuće koalicije, Bandić je naglasio da je ministrica to trebala riješiti. Podsjetio je da su iz Stranke rada i solidarnosti još u kolovozu apelirali na nju da to riješi.

"A što se tiče vašeg pitanja o izlasku HNS-a iz koalicije - zadnji će izići iz koalicije jer su slatke foteljice Janafa, državnih tajnika, ministrice, potpredsjednika Vlade i tako dalje. Korbačom će ih tjerati iz Vlade, jedino korbačom", tvrdi Bandić.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić podsjetio je da je Grad Zagreb, kako je i najavio, od školske godine 2019./2020. uvećao plaće za ukupno 700 učiteljica i učitelja u programu produženog boravka i "Vikendom u sportske dvorane" koji se financiraju iz gradskog proračuna. Njihove plaće za rujan kao i za sve naredne mjesece uvećane su za 17 posto. Rekao je da će ih to koštati osam milijuna kuna za 2020. godinu.

"Kako će se osjećati Vlada, premijer i ministrica kada dođe ovih 700 ljudi u zbornicu i da ovih 700 ljudi dobije 17 posto više a svi ostali ljudi ne dobiju. Pa ja postavljam pitanje njima kako bi se oni osjećali? Ali ono na što možemo utjecati, mi na to utječemo", rekao je Bandić.

Jutros počeo štrajk u školama

U osnovnim i srednjim školama u četvrtak je počeo štrajk u kojem će, prema očekivanjima, sudjelovati više od tisuću obrazovnih ustanova u Hrvatskoj, budući da je Vlada odbila zahtjeve dva školska sindikata o 6-postotnom povećanju plaća. Štrajk u osnovnim i srednjim školama održava se nakon što je u srijedu propao postupak mirenja Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama te Sindikata hrvatskih učitelja i Vlade, koja je odbila zahtjev za 6-postotnim povećanjem koeficijenata složenosti poslova u sustavu odgoja i obrazovanja.