Proljetno zatvaranje škola bilo je povezano s padom broja oboljelih od Covida-19

Zatvaranje američkih škola od ožujka do svibnja možda je dovelo i do milijun slučajeva manje oboljelih od covida-19 u SAD-u i spasilo više od 40 tisuća života, pokazuje nova američka znanstvena studija

Znanstvenici ističu da se ti zaključci ne mogu primijeniti na sadašnje rasprave o otvaranju škola jer su okolnosti drukčije, primjerice tada je malo ljudi nosilo maske za lice i poštivalo pravila socijalnog distanciranja.

Primjerice "nejasno je kako bi izgledalo širenje covida-19 da su škole ostale otvorene u trenutku kad su države počele uvoditi mjere ograničenja kretanja", istaknuli su znanstvenici.

"Moguće je da bi širenje bolesti vezano uz škole bilo usporeno mjerama borbe protiv širenja virusa koje su preporučili centri za kontrolu i prevenciju bolesti i američka pedijatrijska akademija, a to uključujuje i stalno pranje ruku, nošenje maski, održavanje socijalne distance i pojačane mjere higijene".

Znanstvenici su u okviru istraživanja koristili modele kojima su procjenjivali razlike učestalosti covida-19 i smrti između područja na kojima su škole bile otvorene i onih na kojima su škole bile zatvorene.

Ti modeli sugeriraju da su područja u kojima su škole zatvorene na početku epidemije u odnosu na područja gdje su škole bile otvorene na vrhuncu epidemije imala 128,7 manje slučajeva covida-19 na sto tisuća stanovnika u promatranih 26 dana te 1,5 smrti manje na sto tisuća stanovnika u promatranih 16 dana.

Znanstvenici ističu da je jedno od ograničenja studije to što su se na tim područjima u različito vrijeme počele uvoditi mjere borbe protiv širenja bolesti koje su također mogle igrati ulogu. Potrebno je više istraživanja kako bi se utvrdilo u kojoj su mjeri te intervencije utjecale na rezultate i pad broja zaraženih i umrlih od covida-19, kažu istraživači.

Glavni američki infektolog dr. Anthony Fauci kazao je kako će i uz sve mjere opreza otvaranje škola biti "dio eksperimenta" u kojemu će se učiti kako virus utječe na djecu i širenje bolesti u zajednici, bez obzira na to kako to grubo zvučalo jer se sada ne znaju puni razmjeri utjecaja otvaranja škola na širenje bolesti.

Fauci je dodao kako se do sada zna da djeca u dobi od 10 do 19 godina mogu prenositi virus na odrasle jednako lako kao i druge odrasle osobe, ali se još ne zna dovoljno o tome kako se od djece u dobi do deset godina života širi virus na druge.