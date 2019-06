Proizvodnja kokaina dosegla rekordne razine u 2017.

Svjetska proizvodnja kokaina dosegnula je rekordnu razinu u 2017. godini, za čak 25 posto više, objavila je e UN-ova agencija za drogu i kriminal (UNODC) u svojem godišnjem izvješću u kojem stoji da je proizvodnja porasla u Kolumbiji koja se oporavlja od sukoba

'Naravno da su to uvijek loše vijesti. To su loše vijesti za zemlje koje proizvode... Ono što se događa u Kolumbiji je zabrinjavajuće', rekla je Angela Me, voditeljica istraživanja u bečkom uredu UNODC-, prenosi agencija France presse.

Na skok u proizvodnji uvelike je utjecala 'povećana proizvodnja kokaina u Kolumbiji, a koja je proizvela, procjenjuje se, oko 70 posto svjetskog kokaina'.