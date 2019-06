Kod nasljednika Jakše Cvitanovića Cvika našli drogu i pištolje s prigušivačem

Velika količina droge zaplijenjena u Splitu nađena je kod starog znanca policije Damira Rašidagića (38) iz Vele Luke, koji je otprije pravomoćno osuđen za dilanje jer je nakon uhićenja narko bossa Jakše Cvitanovića Cvika preuzeo korčulansko tržište drogom, piše u nedjelju Jutarnji list

Podsjećaju da u uličnoj prodaji gram speeda dođe 200 kuna, tableta ecstasyja 100 kuna, a gram kokaina od 700 do 750 kuna. Heroin na crnom tržištu na grame ide za 400 kuna, a 'piz' od 0,1 do 0,2 grama se prodaje za 100 kuna. Nabavna vrijednost zaplijenjene droge je oko 400 tisuća kuna, a prodajom bi se došlo do iznosa od oko milijun kuna.

Jutarnji list podsjeća i da je Rašidagiću ovo četvrti put da je uhićen zbog droge te da je ranije osuđen jer je nakon uhićenog narko bossa Cvitanovića preuzeo prodaju droge na Korčuli. Ističi i da je od početka godine ovo bila četvrta velika zapljena droge splitske policije.