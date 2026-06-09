Procurila drama iza kulisa: 'Bibi, moraš biti oprezan...'

Iran je potom ispalio projektile prema Izraelu , što je i najavio u slučaju izraelskog napada na libanonski glavni grad. Nakon toga događaji su se počeli brzo razvijati.

Napetosti su ponovno porasle u nedjelju, kada je Izrael napao metu Hezbolaha u Bejrutu. Prema izraelskom izvoru, Izraelske obrambene snage (IDF) o napadu su unaprijed obavijestile američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM), ali ne i Bijelu kuću. Američki dužnosnik tvrdi da Trump nije bio zadovoljan zbog te operacije.

U razgovoru za Axios Trump je rekao da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu poručio kako bi, odluči li ponovno krenuti u rat s Iranom, mogao ostati bez američke potpore.

Trump je u ponedjeljak uspio privremeno odmaknuti Izrael i Iran od ruba otvorenog rata, no ostaje neizvjesno koliko će trajati to primirje. Stotinu dana nakon početka sukoba još nije uspio postići sporazum kojim bi ga okončao, a posljednja 24 sata proveo je pokušavajući spriječiti novu eskalaciju.

Trump pokušao zaustaviti odmazdu

Prema riječima američkog dužnosnika, Trump je u nedjelju navečer nazvao Netanyahua i zatražio da ne odgovara Iranu. Izraelski izvor upoznat s razgovorom tvrdi da je poručio kako očekuje postizanje sporazuma s Iranom u roku od nekoliko dana, čime bi daljnji napadi postali nepotrebni.

Dvojica američkih dužnosnika i izraelski izvor navode da je razgovor bio znatno smireniji od onoga održanog nekoliko dana ranije, kada je Trump navodno rekao Netanyahuu da je 'prokleto lud'. Netanyahu je, međutim, upozorio da bi izostanak odgovora na iranski napad poslao poruku da Iran ima inicijativu te da može odvratiti i SAD i Izrael od vojnog djelovanja.

Razgovor je završio bez jasne odluke. Dio američkih dužnosnika smatrao je da je Trump uspio kupiti dodatno vrijeme dok je Netanyahu procijenio da se američki predsjednik protivi odmazdi, ali je nije izričito zabranio.

Izrael ipak krenuo u napad

Nakon sastanka sa sigurnosnim i vojnim vrhom Netanyahu je Bijeloj kući poručio da će Izrael ipak provesti planirane udare. Trump je tvrdio da su kasno obavijestili Washington o toj operaciji dok je jedan od izraelskih dužnosnika potvrdio da su Netanyahu i njegovi suradnici razgovarali s američkim državnim tajnikom Marcom Rubijem o ciljevima napada.

Izrael je potom pogodio ključni dio najvećeg iranskog petrokemijskog postrojenja te više ciljeva u Teheranu. Iran je odgovorio novim valom raketnih napada prema Tel Avivu, a u ponedjeljak ujutro uslijedilo je još nekoliko krugova uzajamnih udara koji su regiju opasno približili otvorenom ratu.

Iako američka vojska nije sudjelovala u napadima, pomagala je Izraelu u presretanju iranskih projektila. Trump je izjavio da su tijekom krize s njim kontaktirali čelnici pet država iz regije tražeći da izvrši pritisak na Netanyahua kako bi zaustavio eskalaciju. Također je ustvrdio da je njegova administracija primila poruke iz Irana u kojima Teheran izražava spremnost na prekid napada ako Izrael učini isto.

'Nazvali su nas i poručili da više neće izvoditi napade te zamolili da prenesemo Izraelu da ni oni više ne napadaju', rekao je Trump.

Trumpovo upozorenje Netanyahuu

Prema izraelskim izvorima, Izrael je u ponedjeljak pripremao najveći val napada na Iran od travnja. Trump je ponovno nazvao Netanyahua i zatražio da odustane od operacije. 'Rekao sam mu: 'Bibi, moraš biti oprezan jer bi vrlo brzo mogao ostati sam'', ispričao je Trump.

Izraelski izvor tvrdi da je Netanyahu na kraju pristao obustaviti napade pod uvjetom da Iran ne nastavi s raketiranjem te je svojim vojnim zapovjednicima naredio otkazivanje planiranih udara.

Sporazum i dalje neizvjestan

Trump je tijekom intervjua ponovno ustvrdio da Iran želi postići sporazum kojim bi se spriječio razvoj nuklearnog oružja, no predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamad Bager Galibaf poručio je da su njegove izjave u suprotnosti s onim što je prethodno bilo dogovoreno. 'Nemamo povjerenja u drugu stranu', rekao je Galibaf. Dodao je da je cilj Teherana završetak rata, a ne normalizacija odnosa sa Sjedinjenim Državama.

Američki i izraelski izvori smatraju da su posljednji događaji dodatno pokazali koliko se strateški interesi SAD-a i Izraela, kao i politički interesi Trumpa i Netanyahua, sve više udaljavaju.

'Bibiju je nastavak rata potreban kako bi politički preživio u Izraelu dok je Trumpu potreban kraj rata da bi politički opstao u SAD-u', zaključio je neimenovani američki dužnosnik.