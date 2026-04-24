Pritisak uvoza, nedostatak radnika: Vlajčić naveo što sve prijeti vrgoračkim jagodama

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u petak je u povodu Dana jagoda boravio u Vrgorcu, gdje je o problemima uzgoja jagoda razgovarao s proizvođačima koji su upozorili na pritisak uvozne konkurencije.
Tijekom posjeta ministar je sudjelovao na panel-raspravi pod nazivom „Gdje je budućnost vrgoračke jagode?“, zajedno s Mirom Radunić iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.
Panel je održan u prostorijama Osnovne škole Vrgorac, gdje su poljoprivrednici i stručnjaci raspravljali o ključnim izazovima u proizvodnji jagoda. Među glavnim problemima istaknuti su pritisak uvozne konkurencije, nedostatak radne snage, te kontinuirani rast cijene finalnog proizvoda.
Nekada vodeća poljoprivredna grana u vrgoračkom kraju danas je svedena na svega pedesetak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja se bave uzgojem jagoda. Ta proizvodnja sve rjeđe predstavlja prvi izbor mladih poljoprivrednika, koji se sve više okreću uzgoju voća i povrća namijenjenog tržištu tijekom turističke sezone, od lipnja do rujna.