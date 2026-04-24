brzo uhvaćen

VIDEO Divljao Selskom pa bježao policiji: Vozio motor bez dozvole i prošao kroz crveno

M. Šurina

24.04.2026 u 17:54

Motociklom bježao od policije
Motociklom bježao od policije
Policija je u Zagrebu zaustavila 22-godišnjeg motociklista koji je ignorirao naredbe za zaustavljanje, prošao kroz crveno svjetlo i vozio bez važeće vozačke dozvole

U četvrtak oko 15.15 sati na Selskoj cesti u Zagrebu policija je zaustavila 22-godišnjeg motociklista koji se nije zaustavio na znak policijskog službenika te je nastavio vožnju unatoč svjetlosnim i zvučnim signalima.

Mladić je upravljao neregistriranim motociklom marke Yamaha i kretao se u smjeru juga. Dolaskom do Ulice Blaža Trogiranina oglušio se na policijsku naredbu za zaustavljanje, nakon čega je nastavio vožnju prema raskrižju s Ulicom Knežija.

Na raskrižju kojim upravljaju semafori ušao je na crveno svjetlo i nastavio vožnju, čime je dodatno ugrozio sigurnost prometa.

Policija ga je zaustavila pedesetak metara prije raskrižja s Horvaćanskom cestom.

Kontrolom je utvrđeno da upravlja motociklom iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih devet negativnih prekršajnih bodova.

Motociklist je uhićen i doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu, gdje je policija predložila kaznu zatvora te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima A kategorije u trajanju od tri mjeseca nakon ponovnog stjecanja prava.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o prekršaju bit će donesena naknadno.

Zagrebački studenti u velikom prosvjedu: Zbog Netanyahua blokirali ulaz na fakultet
Mailovi o postavljenim bombama poslani svima: Od Vlade i Sabora pa do policije i medija
Sindikat pomoraca o Hrvatima koje su zarobili Iranci: Ne znamo kad će ih osloboditi

