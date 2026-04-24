VIDEO Divljao Selskom pa bježao policiji: Vozio motor bez dozvole i prošao kroz crveno

U četvrtak oko 15.15 sati na Selskoj cesti u Zagrebu policija je zaustavila 22-godišnjeg motociklista koji se nije zaustavio na znak policijskog službenika te je nastavio vožnju unatoč svjetlosnim i zvučnim signalima.

Mladić je upravljao neregistriranim motociklom marke Yamaha i kretao se u smjeru juga. Dolaskom do Ulice Blaža Trogiranina oglušio se na policijsku naredbu za zaustavljanje, nakon čega je nastavio vožnju prema raskrižju s Ulicom Knežija.

Na raskrižju kojim upravljaju semafori ušao je na crveno svjetlo i nastavio vožnju, čime je dodatno ugrozio sigurnost prometa.

Policija ga je zaustavila pedesetak metara prije raskrižja s Horvaćanskom cestom.