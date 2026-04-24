ZG Holding odgovorio na HDZ-ove prozivke oko Sv. Duha: Ako treba, prilagodit ćemo

Zagrebački HDZ prozvao je u petak vlasti Grada Zagreba i Zagrebački holding zbog načina na koji upravljaju javnom bolničkom garažom Kliničke bolnice (KB) Sveti Duh, tvrdeći da je pretvorena u skladište luksuznih automobila umjesto da služi pacijentima.

Holding je odgovorio da se većina prodaje u javnoj garaži Sveti Duh odnosi na satne komercijalne karte, dok je postotak prodaje tjednih ili mjesečnih komercijalnih parkirališnih karata usporediv s drugim javnim garažama u Zagrebu.

"Podružnica Zagrebparking napravit će analizu fluktuacije vozila u javnoj garaži, te će, ako se pokaže potreba, napraviti određene prilagodbe", naveo je Holding u odgovoru Hini.