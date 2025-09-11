Priprema se velika vojna vježba u Bjelorusiji, Zapad zabrinut: 'To je neposredna prijetnja'

Od petka se u Bjelorusiji održava vojna vježba s Rusijom, zbog čega raste zabrinutost u Ukrajini i baltičkim zemljama. Zadnja takva vojna vježba održana je 2022., prije napada na Ukrajinu, a zabrinutost raste i zbog ruskih dronova koji su pali na područje Poljske

Raste zabrinutost Ukrajine, Poljske, Latvije i Litve zbog vojnih vježbi pod nazivom Zapad 2025, a koje će se od petka 12. rujna do utorka 16. rujna održati u Bjelorusiji. Riječ je o vojnim vježbama Rusije i Bjelorusije, a prije tri godine, kada su ove dvije zemlje posljednji put zajedno održale velike vojne vježbe, Moskva je samo nekoliko dana kasnije poslala svoje trupe na Ukrajinu, piše defencenews. Višednevna vojna vježba zahvatit će ruske vojne okruge Moskva i Lenjingrad, enklavu Kalinjingrad, arktičku regiju, Baltičko i Barentsovo more te Bjelorusiju, piše Politico.

To uključuje vježbe u blizini bjeloruskog sela Goža i u Dobrovolsku u Kalinjingradskoj oblasti, lokacijama koje se nalaze samo nekoliko desetaka kilometara od Poljske i Litve, a isti izvor navodi da će vojnici biti raspoređeni s obje strane prolaza udaljenog sedamdesetak kilometara od koridora između Bjelorusije i Kalinjingrada. Budući da je on, piše Politico, ključan za Baltik, sve će pomno pratiti Poljska i baltičke zemlje. Koliko je poznato, bjeloruske i ruske trupe simulirat će odbijanje napada, uključujući zračne udare, ne bi li pokazale rusku vojnu moć i dobre odnose ovih dviju zemalja.

Tajnik Vijeća sigurnosti Bjelorusije Aleksander Volfovič rekao je da su nadolazeće strateške vojne vježbe Rusije i Bjelorusije Zapad 2025 strogo obrambenog karaktera, a bjeloruski dužnosnici kazali su da će se sve odvijati dalje od granica članica NATO-a.