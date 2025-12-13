SAD: Lukašenko je pristao zaustaviti prelete krijumčarskih balona iz Bjelorusije u Litvu

"Nedavno je pristao učiniti sve što može kako bi zaustavio balone", rekao je Coale za Reuters u Vilniusu, nakon dvodnevnih razgovora s Lukašenkom.

Zbog balona, koje koriste krijumčari cigareta, zračne luke u Vilniusu proteklih su mjeseci bile više od desetak puta zatvorene.

Litva je optužila Bjelorusiju da izvodi "hibridni napad" olakšavajući tu aktivnost i proglasila je izvanredno stanje zbog tog problema, tražeći od parlamenta da odobri vojnu podršku policiji i graničarima kako bi se obračunali s krijumčarima.