Požar u domu za starije u Zagrebu ugašen: Poznat uzrok

I.V.

13.12.2025 u 22:04

U subotu oko 21.40 sati u zagrebačkom Domu za starije Ksaver izbio je požar, koji je brzom intervencijom vatrogasaca lokaliziran

Vatrogasci su na terenu, a prema njihovim informacijama, do požara je došlo u sobi jednog od štićenika.

'Ozlijeđenih nema, odrađena je ventilacija cijelog objekta', rekao je za Net.hr Siniša Jembrih, zapovjednik JVP-a Grada Zagreba.

Istaknuo je da su vatrogasci bili u kontaktu s dojaviteljem te da je aparatima za početno gašenje prigušen požar po uputama vatrogasaca. Požar je brzo lokaliziran te je intervencija završena.

Iz zagrebačke policije potvrdili su da u požaru nema ozlijeđenih te dodali da je požar uzrokovalo paljenje adventske svijeće.

Prema ranijim informacijama, djelatnici su pristupili evakuaciji štićenika doma u kojem se nalazi 250 osoba. Vladala je panika, tim više što u domu ima i nepokretnih osoba.

