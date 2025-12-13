Požar u domu za starije u Zagrebu ugašen: Poznat uzrok

Vatrogasci su na terenu, a prema njihovim informacijama, do požara je došlo u sobi jednog od štićenika.

'Ozlijeđenih nema, odrađena je ventilacija cijelog objekta', rekao je za Net.hr Siniša Jembrih, zapovjednik JVP-a Grada Zagreba.

Istaknuo je da su vatrogasci bili u kontaktu s dojaviteljem te da je aparatima za početno gašenje prigušen požar po uputama vatrogasaca. Požar je brzo lokaliziran te je intervencija završena.