Požar u domu za starije u Zagrebu ugašen: Poznat uzrok

U subotu oko 21.40 sati u zagrebačkom Domu za starije Ksaver izbio je požar, koji je brzom intervencijom vatrogasaca lokaliziran
Vatrogasci su na terenu, a prema njihovim informacijama, do požara je došlo u sobi jednog od štićenika.
'Ozlijeđenih nema, odrađena je ventilacija cijelog objekta', rekao je za Net.hr Siniša Jembrih, zapovjednik JVP-a Grada Zagreba.
Istaknuo je da su vatrogasci bili u kontaktu s dojaviteljem te da je aparatima za početno gašenje prigušen požar po uputama vatrogasaca. Požar je brzo lokaliziran te je intervencija završena.
Iz zagrebačke policije potvrdili su da u požaru nema ozlijeđenih te dodali da je požar uzrokovalo paljenje adventske svijeće.
Prema ranijim informacijama, djelatnici su pristupili evakuaciji štićenika doma u kojem se nalazi 250 osoba. Vladala je panika, tim više što u domu ima i nepokretnih osoba.