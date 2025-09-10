Milanović: Sazivati Vijeće za obranu zbog pada ruskih dronova u Poljskoj je besmisleno

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je u srijedu rekao da "u ovom trenutku" nema smisla sazivati Vijeće za obranu nakon što je oboreno nekoliko ruskih dronova u poljskom zračnom prostoru

"Nema to u ovom trenutku smisla. Poljska je naša saveznica. Treba vidjeti što se tamo dogodilo", odgovorio je Milanović na pitanje novinara o sazivanju Vijeća za obranu. Dodao je da je tri godine tenzija na tom prostoru s takvom količinom oružja "u jednom trenutku moralo dovesti do nečega ovakvog". Poljske i savezničke NATO snage oborile su tijekom noći nekoliko ruskih dronova za koje su rekli da su tijekom napada na Ukrajinu ušli u poljski zračni prostor. Rusko ministarstvo obrane u srijedu je izvijestilo da su ruski dronovi izveli veliki napad na vojne objekte u zapadnoj Ukrajini, no da Rusija nije planirala pogoditi nijedan cilj u Poljskoj.

Milanović je, razgovarajući s novinarima u vinogradu na Plešivici u sklopu 10. "Diplomatske berbe", dodao i da kad god je sazvao Vijeće, premijer Andrej Plenković "je to ignorirao, tako da čovjek nešto nauči iz iskustva". Poljska je u srijedu zatražila od NATO-a da aktivira članak 4. Atlantskog ugovora, koji predviđa konzultacije između saveznika u slučaju prijetnje jednoj od njezinih članica. "Poljska nam je saveznica pa ćemo vidjeti što ovo predstavlja. Ne bih dramatizirao, ali treba biti oprezan. Tamo je na kraju krajeva 70 naših ljudi kao oblik solidarnosti prema NATO-u", rekao je.

Zoran Milanović u Diplomatskoj berbi Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anić







+22 Zoran Milanović u Diplomatskoj berbi Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anić