Orban prozvao europske čelnike: Vaš plan za financiranje Ukrajine je objava rata

'Postoji ruski novac ili mogućnost prikupljanja sredstava od država članica, što bi poslužilo kao temelj za veći zajam', rekao je Orban, jasno dajući do znanja da Budimpešta ne pristaje na takav pristup.

Optužio ih je da prednost daju zaduživanju na financijskim tržištima umjesto realnoj procjeni koliko su pojedine države sposobne financirati nastavak rata u Ukrajini .

Orban je u subotu, prema pisanju mađarskog lista Magyar Nemzet, prozvao europske čelnike, među njima njemačkog kancelara Friedricha Merza , predsjednika Europske pučke stranke Manfreda Webera i predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, prenosi Anadolu .

'Ovo je bez presedana i izuzetno opasno'

Mađarski premijer naglasio je da će se Mađarska protiviti svakom pokušaju EU-a da zaobiđe njezino protivljenje pri korištenju zamrznute ruske imovine.

'Idem u Bruxelles boriti se protiv toga da se poseže za ruskom imovinom mimo Mađarske. To je objava rata. Nikada nisam vidio nešto slično – da nestane 200 do 300 milijardi eura imovine, a da za to nitko ne snosi posljedice', izjavio je Orban.

Dodao je da je ruski novac zamrznut u Belgiji na početku rata te da je sada namjera EU-a da se tim sredstvima raspolaže. 'To je iznimno neuobičajena i opasna stvar', upozorio je.

Skepsa i u Italiji

Slične rezerve dolaze i iz Italije. Talijanski potpredsjednik vlade Matteo Salvini ocijenio je da je zamrzavanje ruske imovine 'rizično i nepromišljeno', ističući da u Rusiji posluje 314 talijanskih tvrtki koje ondje ostvaruju prihode i zapošljavaju radnike.

'Talijanska vlada dobro je učinila što je razjasnila svoj stav, jer mi ipak živimo u slobodnom tržištu i nismo u ratu s Rusijom. Čini mi se da se Bruxelles igra vatrom', rekao je Salvini za agenciju ANSA.

Pravne dileme

U kontekstu planova EU-a da zamrznutu rusku državnu imovinu iskoristi kao jamstvo za kredit Ukrajini, više država članica, uključujući Belgiju, izrazilo je ozbiljne pravne dileme. Većina sredstava nalazi se u belgijskoj financijskoj instituciji Euroclear, što dodatno komplicira situaciju.

Ruska središnja banka plan je proglasila nezakonitim te poručila da zadržava pravo poduzeti sve mjere potrebne za zaštitu svojih interesa.

Europska unija je u petak odlučila da se ruska imovina 'neograničeno dugo' zadrži zamrznutom, a čelnici država članica trebali bi na samitu u Bruxellesu 18. i 19. prosinca odlučiti hoće li i na koji način ta sredstva biti usmjerena prema Ukrajini.