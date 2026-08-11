Prije dvije godine dogodila se tragedija na trajektu Lastovo: Nitko nije odgovarao

U međuvremenu je zbog smrti trojice pomoraca podignuta optužnica protiv trojice njihovih kolega, bivši šef Jadrolinije David Sopta 'premješten' je u ACI, a ministar Oleg Butković nije podnio ostavku
Prije točno dvije godine na Malom Lošinju dogodila se jedna od najtežih pomorskih nesreća u novijoj hrvatskoj povijesti. Tada je u pristaništu na Malom Lošinju pala rampa na Jadrolinijinom trajektu Lastovo, pri čemu su poginula trojica pomoraca, a prvi časnik palube je teško ozlijeđen.
Ispod podignute rampe nalazili su se članovi posade koji su na njoj obavljali radove. No, rampa je odjednom pala. Nakon toga je pokrenuto nekoliko odvojenih istraga. Policija i DORH su istraživali kaznenu odgovornost, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pomorske prekršaje, a Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu napravila je sigurnosnu istragu.
U veljači 2025. godine objavljeni su nalazi istraga. Ministarstvo je utvrdilo da sustav sigurnosti u Jadroliniji nije bio u potpunosti uspostavljen, održavan, niti provođen kako spada. Zapovjednik trajekta je pritom prekršio brodski sustav za upravljanje sigurnošću koji određuje zadaće i dogovornosti članova posade pri radu s rampom. Zbog toga je predloženo pokretanje prekršajnog postupka protiv Jadrolinije, odgovorne osobe u kompaniji i zapovjednika Lastova, podsjeća Index.
Postupak protiv mornara
Agencija za istraživanje nesreća utvrdila je niz sigurnosnih propusta te Jadroliniji izdala 12 sigurnosnih preporuka, a Hrvatskom registru brodova još tri. Pritom je naglasak stavljen na a jasnije postupke rukovanja i osiguranja rampi, bolju obuku posade, ugradnju alarma i indikatora položaja vrata i rampi, kvalitetniju evidenciju održavanja te bolji sustav procjene rizika i unutarnjih sigurnosnih kontrola.
Kazneni je postupak, pak, otišao u drugom smjeru. DORH je pokrenuo istragu protiv zapovjednika broda, prvog časnika palube i vođe palube zbog sumnje na teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. ŽDO u Rijeci je sedam mjeseci kasnije podiglo optužnicu protiv sve trojice. Pritom se zapovjednika tereti da je isključio hidrauličku pumpu iako je znao da rampa može ostati podignuta samo dok pumpa radi. Vođu palube tereti se da nije naredio osiguravanje rampe klinovima, a prvog časnika da ga nije upozorio da to učini.
Početkom ove godine Općinski sud u Rijeci je odlučivao o zakonitosti dokaza i osnovanosti optužnice. Pritom su odbili zahtjev obrane za izdvajanje dijela dokaza, odnosno zapisnika o očevidu i nalaz vještačenja.
Preispitivanje odgovornosti
Nesreća je bila povod oporbi da preispita odgovornost tadašnjeg predsjednika Uprave Jadrolinije, Davida Sopte, ali i ministra mora, prometa i infrastrukture, Olega Butkovića. Nakon objave izvješća, Butković je najavio da će tražiti Soptino razrješenje, a on je poručio da je spreman otići zbog moralne odgovornosti, a ne osobne krivnje.
Vlada je potom smijenila cijelu upravu Jadrolinije. Butković nije podnio ostavku niti je smijenjen. Protiv nikog od njih nije pokrenut kazneni postupak.
Ministarstvo je podnijelo odvojeni optužni prijedlog protiv Jadrolinije i odgovorne osobe u kompaniji zbog kršenja protokola sustava upravljanja sigurnošću. Kaznena prijava Sindikata pomoraca Hrvatske protiv Sopte i drugih rukovoditelja Jadrolinije je kasnije odbačena, jer je sud utvrdio da bi se u ovom sluaju moglo raditi o eventualnoj prekršajnoj, ali ne i kaznenoj odgovornosti.
Sopta je u međuvremenu, na prijedlog Vlade, imenovan članom uprave ACI-ja, državnog operatora marina.