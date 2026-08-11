Prije dvije godine dogodila se tragedija na trajektu Lastovo: Nitko nije odgovarao

U međuvremenu je zbog smrti trojice pomoraca podignuta optužnica protiv trojice njihovih kolega, bivši šef Jadrolinije David Sopta 'premješten' je u ACI, a ministar Oleg Butković nije podnio ostavku

Prije točno dvije godine na Malom Lošinju dogodila se jedna od najtežih pomorskih nesreća u novijoj hrvatskoj povijesti. Tada je u pristaništu na Malom Lošinju pala rampa na Jadrolinijinom trajektu Lastovo, pri čemu su poginula trojica pomoraca, a prvi časnik palube je teško ozlijeđen. Ispod podignute rampe nalazili su se članovi posade koji su na njoj obavljali radove. No, rampa je odjednom pala. Nakon toga je pokrenuto nekoliko odvojenih istraga. Policija i DORH su istraživali kaznenu odgovornost, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pomorske prekršaje, a Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu napravila je sigurnosnu istragu. U veljači 2025. godine objavljeni su nalazi istraga. Ministarstvo je utvrdilo da sustav sigurnosti u Jadroliniji nije bio u potpunosti uspostavljen, održavan, niti provođen kako spada. Zapovjednik trajekta je pritom prekršio brodski sustav za upravljanje sigurnošću koji određuje zadaće i dogovornosti članova posade pri radu s rampom. Zbog toga je predloženo pokretanje prekršajnog postupka protiv Jadrolinije, odgovorne osobe u kompaniji i zapovjednika Lastova, podsjeća Index.

Postupak protiv mornara Agencija za istraživanje nesreća utvrdila je niz sigurnosnih propusta te Jadroliniji izdala 12 sigurnosnih preporuka, a Hrvatskom registru brodova još tri. Pritom je naglasak stavljen na a jasnije postupke rukovanja i osiguranja rampi, bolju obuku posade, ugradnju alarma i indikatora položaja vrata i rampi, kvalitetniju evidenciju održavanja te bolji sustav procjene rizika i unutarnjih sigurnosnih kontrola. Kazneni je postupak, pak, otišao u drugom smjeru. DORH je pokrenuo istragu protiv zapovjednika broda, prvog časnika palube i vođe palube zbog sumnje na teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. ŽDO u Rijeci je sedam mjeseci kasnije podiglo optužnicu protiv sve trojice. Pritom se zapovjednika tereti da je isključio hidrauličku pumpu iako je znao da rampa može ostati podignuta samo dok pumpa radi. Vođu palube tereti se da nije naredio osiguravanje rampe klinovima, a prvog časnika da ga nije upozorio da to učini. Početkom ove godine Općinski sud u Rijeci je odlučivao o zakonitosti dokaza i osnovanosti optužnice. Pritom su odbili zahtjev obrane za izdvajanje dijela dokaza, odnosno zapisnika o očevidu i nalaz vještačenja.

Trajekt Lastovo Izvor: Cropix / Autor: Bozidar Vukicevic / CROPIX







+4 Trajekt Lastovo Izvor: Cropix / Autor: Bozidar Vukicevic / CROPIX