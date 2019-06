Prije 75 godina načeta je Hitlerova 'Tvrđava Europa', evo kome možemo zahvaliti na slamanju nacizma

Zapisavši u svoj dnevnik dan uoči Dana D izjavu u kojoj navodi da je u slučaju neuspjeha 'krivnja jedino na njemu', general Dwight Eisenhower još je dodao kako je 'njegova odluka za napad u to vrijeme i na tom mjestu zasnovana na najboljim dostupnim podacima', ali i kako su vojnici 'na tlu, u zraku i na moru služili hrabro i odano, onako kako je od njih dužnost i zahtijevala'. Posljednjim riječima glavni američki zapovjednik za Europu bio je u pravu i prije nego što je u večernjim satima 5. lipnja s engleskih obala krenula armada dotad neviđena u povijesti ratovanja. Najveće morske i zračne snage ikad uputile su se pod okriljem noći prema Hitlerovoj 'Tvrđavi Europi' kako bi se obračunale s nacizmom i oslobodile Stari kontinent. Ususret 75. obljetnici operacije Overlord tportal donosi priču o tom odlučujućem potezu savezničkih snaga

Izgradnja zida povjerena je inženjerijskim pomoćnim snagama Organizacije Todt, koju je nakon pogibije njenog osnivača Fritza Todta preuzeo omiljeni Hitlerov ministar Albert Speer . Iako je Atlantski zid sazdan od naizgled nepremostivog sustava fortifikacija, ta prepreka nije imala odveć veliku vojnu vrijednost, što je potvrdio i inspekcijski nalaz Vrhovnog zapovjedništva Wehrmachta. Jesu li saveznici znali za manjkavosti zaštitnog zida, teško je reći, no udarom na najneočekivanije mjesto, na kojem je obrana zapadnih granica Trećeg Reicha bila najčvršća, svakako je iznenadila naciste.

Savezničke pripreme za kombiniranu invaziju na ' Tvrđavu Europu ', tašt izraz koji je Adolf Hitler koristio kako bi opisao kontinent pod svojom kontrolom, počele su još 1942. godine. Paralelno s opsežnim pripremama, nacistički vođa počeo je graditi Atlantski zid, vanjsku obrambenu liniju koja se protezala od Norveške do Pirineja u dužini od 6000 kilometara.

Jedan od ključnih elemenata za uspješnu invaziju bile su vremenske prilike, točnije veličina, položaj i svjetlost Mjeseca te smjena plime i oseke. Saveznici su čekali na koliko-toliko mirno vrijeme i napola pun Mjesec kako bi padobranci uspješno doskočili na unaprijed određena mjesta unutar njemačke pozadine. Uz to, očekivala se oseka koja se primiče plimi kako bi se osigurala dobra vidljivost prema postavljenim barikadama i minama na normandijskim plažama. Meteorolozi su obavijestili Eisenhowera da su se takvi vremenski uvjeti očekivali 5., 6., 7., 19. i 20. lipnja, pa je američki general i budući predsjednik nestrpljivo odabrao prvi pogodan dan. Pala je odluka da se krene 5. lipnja u 6.30 sati.

Da bi zavarali Nijemce, saveznici su objavili invaziju na Norvešku kako bi njemačko zapovjedništvo preselilo dio snaga ondje, dok su nekoliko dana uoči same invazije pojačali bombardiranja prometne mreže, radarskih središta, vojnih baza i topničkih položaja u Francuskoj ne bi li na taj način odagnali svaku sumnju u iskrcavanje na normandijskim obalama. Dio savezničkih bombardera trebao je bombardirati ranije odabrane plaže za iskrcavanje, ali su u noći promašili ciljeve za nekoliko desetaka kilometara.

Plaža Juno dodijeljena je 3. kanadskoj diviziji koja je jedina tog dana ispunila sve zadaće. Unatoč gubicima zbog plutajućih mina, zbog kojih je izostala oklopna potpora, Kanađani su se gonjeni nadolazećom plimom do večeri uspjeli probiti kroz njemačke redove. Britanci su u svojem sektoru na plaži Sword u vatreno krštenje poslali oklopljene pješake iz 3. divizije koju je oformio vojvoda od Wellingtona, pobjednik nad Napoleonom u bitki kod Waterlooa. I oni su se uspješno probili i sastali sa specijalcima iz 6. padobranske divizije kod Ouistrehama, odakle su nastavili krčiti put kroz Normandiju.

Načeti Treći Reich

Britanci na plaži Gold nisu bili te sreće te su desetkovani nakon što su njihovi torpedni čamci u uzburkanom moru naletjeli na plutajuće mine. Ipak, probili su se do grada Arromanchesa, u kojem su uspostavili bazu za daljnje napredovanje prema Parizu.

Do ponoći 6. lipnja 1944. saveznici su uspjeli odbiti sve protunapade i uspostaviti kontrolu nad plažama, omogućujući time iskrcavanje ostatka vojnika i kratak predah nakon pobjedničkog niza sve do 25. kolovoza, kada je oslobođen Pariz. Saveznici su u dva mjeseca uspjeli osvojiti vrlo široko područje na sjeveru Francuske, stavivši pod svoju kontrolu čitavu Bretanju i područje prema istoku do Rouena u Gornjoj Normandiji.