Prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, poslijepodne u gorskim predjelima, uz više oblaka, lokalno je moguće malo kiše ili kratkotrajan pljusak, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.

U Zagrebu bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab istočni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 24 °C.

Pretežno sunčano, povremeno uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab istočni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 24 °C.

Većinom sunčano uz umjerenu naoblaku, češću prijepodne. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 23 °C.

Pretežno sunčano, popodne povremeno uz umjerenu naoblaku, a moguć je i lokalni kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 °C

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano, poslijepodne ponegdje uz malu do umjerenu naoblaku. Ujutro slaba bura, poslijepodne do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 °C

Dalmacija

Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice uz umjerenu naoblaku, a u unutrašnjosti je moguć poneki izolirani i kratkotrajan pljusak. Ujutro mjestimice slaba i umjerena bura, poslijepodne jugozapadnjak, zapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 °C.