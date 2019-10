Preokret u slučaju Glavaš; svjedok progovorio: Svi smo lagali kako bismo ga spasili

Pravdu zbog ubojstava civila u Osijeku obitelji žrtava čekaju više od 25 godina. Za slučajeve Selotejp i Garaža pravomoćno je, među ostalima, bio osuđen Branimir Glavaš. Ustavni je sud srušio presudu i sve je vraćeno na početak. No, dogodio se veliki obrat. Svjedok koji je svjedočio za Glavaša prvi put za televiziju priznaje – svi smo lagali kako bismo spasili Glavaša.

Dva srpska civila su u garaži u kolovozu 1991. ispitivana i mučena. Jednog su ubili, a drugog odveli u hladnjaču i od tad mu se gubi svaki trag. Taj je slučaj poznat kao Garaža. Na tu lokaciju 28 godina poslije ekipu Provjerenog odvodi nekada krunski svjedok događaja Krunoslav Fehir, čovjek koji se takozvanoj Branimirovoj osječkoj bojni pridružio sa samo 16 godina. Ondje ga je doveo otac Josip Fehir i dao mu oružje kojim je pucao na civila, objavio je Dnevnik.hr

Formalni zapovjednik Zaštitne čete Nikola Jaman je na sudu, a i novinarima, tvrdio da Glavaš nije zapovijedao mučenja i ubojstva civila. ''Nismo dobili zapovijed, niti je on to, ako je saznao, saznao je kasnije, ali da je on u tome sudjelovao – ja mislim da je to apsolutna izmišljotina'', rekao je 2006. umirovljeni časnik Hrvatske vojske Nikola Jaman.