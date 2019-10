Šibenski gradski vijećnik Ivo Glavaš napustio Most nezavisnih lista zato što ta stranka podupire Škoru

Šibenski gradski vijećnik Ivo Glavaš napustio je Most nezavisnih lista zbog njihove podrške predsjedničkom kandidatu Miroslavu Škori

Glavaš će odsada biti nezavisni gradski vijećnik, a na konferenciji za novinare održanoj u ponedjeljak u Šibeniku rekao je kako smatra da je glas za Škoru glas za HDZ te da se Most NL transformirao u stranku krajnje desnice.

Ivo Glavaš: Most je trebao istaknuti svog predsjedničkog kandidata

'Napuštam Most i odsada ću biti nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Šibenika. Razlog leži u tome što je Most odlučio podržati Miroslava Škoru za predsjedničkog kandidata, a to je meni kao predstavniku građanske opcije apsolutno neprihvatljivo. Most se transformirao u stranku krajnje desnice, a tim putem ja ne želim ići. Umjesto da su istaknuli svog kandidata, udružili su se s drugim desnim opcijama i na taj način je očigledno formiran desni blok', rekao je Glavaš.