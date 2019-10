Premješteni Francovi ostaci, Sanchez najavio identifikaciju tisuća kostiju iz Španjolskog građanskog rata

Španjolski socijalistički premijer Pedro Sánchez rekao je u četvrtak, povodom premještanja posmrtnih ostataka diktatora Francisca Franca, kako je Španjolska danas demokratska zemlja, suprotno onome što je bila u vrijeme režima od 1939. do 1975., te je najavio identifikaciju tisuća kostiju pokopanih tijekom i nakon Španjolskog građanskog rata.

„Kada se ondje opet otvore vrata, Dolina palih značit će nešto sasvim drugo. Bit će to podsjetnik na bol koja se nikada više ne smije ponoviti. Bit će to počast svim žrtvama mržnje“, rekao je Sánchez, vođa Španjolske socijalističke radničke stranke (PSOE).

On je dolaskom na vlast u lipnju 2018. pokrenuo premještanje Franca, za što je dobio odobrenje parlamenta i Vrhovnog suda. Za 16 dana se u Španjolskoj održavaju parlamentarni izbori. Dolina Palih, javni mauzolej s bazilikom iznad kojih se nalazi 150 metara visoki križ, zatvorena je posljednjih dana za posjetitelje. Trebala bi otvoriti vrata idući tjedan. „Taj mauzolej su gradile tisuće zatvorenika diktature, u njega je premješteno više oko 34.000 tijela. Ta sramota treba biti ispravljena. Zbog pravde i dostojanstva. Današnja Španjolska to duguje njihovim obiteljima“, izjavio je Sánchez naznačivši da bi ondje mogla početi identifikacija posmrtnih ostataka. Franco, koji je upravljao Španjolskom vojnom diktaturom od pobjede u ratu 1939. do svoje smrti 1975. godine, premještanjem tijela svojih desnih nacionalista i lijevih republikanaca htio je označiti pomirbu. No mnoge republikanske obitelji niti danas ne znaju što se dogodilo s njihovim nestalim članovima tijekom rata i poraća.

"Kada bih saznala da su u Dolini palih, tako bih snažno zagrilila te ostatke", rekla je jedna starija gospođa u izjavi za španjolsku javnu televiziju TVE.

Trećina ostataka iz Doline palih još nije identificirana

Sánchez je rekao kako jedna trećina posmrtnih ostataka u Dolini palih još uvijek nije identificirana. Poručio je i kako u Španjolskoj još uvijek postoje „tisuće rasprostranjenih masovnih grobnica“. Njegova vlada je ranije izjavila kako je Španjolska nakon Kambodže druga zemlja u svijetu prema broju nestalih osoba. „Španjolska je danas suprotna onome što je bila u vrijeme Francovog režima. Gdje su bile represija i diktatura, danas su sloboda i demokracija. Gdje su bili mačizam i homofobija, danas su feminizam i tolerancija“, rekao je Sánchez.