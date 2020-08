Preminuo Josip Kregar, bivši saborski zastupnik i dekan Pravnog fakulteta

Redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i bivši saborski zastupnik Josip Kregar preminuo je u subotu ujutro u Zagrebu u svom domu u 67. godini života, navode mediji kojima je vijest o Kregarovoj smrti potvrđena iz kruga njegove obitelji.

Bio je predstojnik Katedre za sociologiju od 1999. godine. U zvanje redovitog profesora izabran je 2001. godine. U dva je mandata od 2005. do 2009. godine obnašao dužnost dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu te člana Rektorskog kolegija.

Bio je jedan je od izvršnih direktora poslijediplomskog studija Joint Master in European Integration and Regionalism, kojeg zajednički izvode Sveučilište u Barceloni, Grazu i Zagrebu te European Academy iz Bolzana i European Institute of Public Administration iz Luksemburga.

Josip Kregar predavao je na doktorskim studijima javne uprave u Ljubljani i Zagrebu.

Bio je i gostujući profesor na Sveučilištu u Grazu (1993) i Svaučilištu Yale (1996), boravio na više znanstvenih institucija izvan zemlje, a obnašao je i dužnost saborskog zastupnika u 7. sazivu Hrvatskoga sabora, od 2011. do 2015. godine.

Od 1998. do 2002. bio je predsjednik udruge Transparency International Hrvatska, a svojedobno je predsjedavao Upravnim odborom Instituta Otvoreno društvo - Hrvatska i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo.

Zasad nema informacija o uzroku smrti.