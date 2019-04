Atmosfera u hrvatskom društvu nesklona memoriji antifašizma

Atmosfera u hrvatskom društvu prilično je nesklona memoriji antifašizma i antifašističkom opredjeljenju, a to ne nailazi na jasan odgovor vladajućih, ocijenjeno je u subotu na završnoj konferenciji Centra za studij demokracije i ljudskih prava koji je protekla dva semestra, uz pomoć brojnih predavača, o pitanjima antifašizma educirao 50-ak polaznika

Pokretač tog edukativnog programa povjesničar Dragan Markovina ističe kako u Hrvatskoj postoji ozbiljan raskorak između ustavnih vrijednosti u kojima je zapisana antifašistička baština kao utemeljenje Hrvatske i onog što se događa u praksi.

"U mnogim slučajevima je de facto legaliziran pozdrav 'Za dom spremni', zidovi gradova prepuni su takvih grafita i stalno se pokušava negirati stvarnost Jasenovca i slično, ali prema tome nema jasnog odgovora od strane vladajućih", rekao je Markovina.

Kad ih pitate konkretno o bilo čemu naravno da će predsjednik Sabora, Vlade i predsjednica reći ono što je temeljem Ustava, to ne dovodim u pitanje, no međutim to se operativno nigdje ne provodi", kazao je taj povjesničar.