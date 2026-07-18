Europska komisija hvali vladavinu prava u Hrvatskoj: No, ostala su dva velika izazova

Europska komisija već tri godine zaredom u svojim izvješćima o vladavini prava prepoznaje napredak Hrvatske. U posljednjem izvješću, za 2026. godinu, Hrvatska je dobila svega četiri preporuke (kao i Njemačka, Austrija i Finska). Također, u svim preporukama iz prošlogodišnjeg izvješća konstatiran je dodatni napredak.

Vezano uz preporuku koja se tiče borbe protiv korupcije, konstatiran je značajan napredak i Europska komisija je pohvalila naše recentne izmjene Zakona o kaznenom postupku, Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i posebno Zakona o USKOK-u, kao i institucionalne promjene uvedene s ciljem veće učinkovitosti u procesuiranju korupcijskih kaznenih djela. Istaknuto je i povećanje transparentnosti i učinkovitosti nedavnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi.