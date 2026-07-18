četiri preporuke

Europska komisija hvali vladavinu prava u Hrvatskoj: No, ostala su dva velika izazova

M.Da.

18.07.2026 u 12:34

EK vidi napredak Hrvatske u vladavini prava, ali ključni izazovi ostaju - ilustracija
EK vidi napredak Hrvatske u vladavini prava, ali ključni izazovi ostaju - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hrvatska je u najnovijem izvješću o vladavini prava u EU dobila svega četiri preporuke. Kao problematično se i dalje ističe trajanje sudskih postupaka, ali i negativna percepcija javnosti o neovisnosti pravosuđa

Europska komisija već tri godine zaredom u svojim izvješćima o vladavini prava prepoznaje napredak Hrvatske. U posljednjem izvješću, za 2026. godinu, Hrvatska je dobila svega četiri preporuke (kao i Njemačka, Austrija i Finska). Također, u svim preporukama iz prošlogodišnjeg izvješća konstatiran je dodatni napredak.

Vezano uz preporuku koja se tiče borbe protiv korupcije, konstatiran je značajan napredak i Europska komisija je pohvalila naše recentne izmjene Zakona o kaznenom postupku, Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i posebno Zakona o USKOK-u, kao i institucionalne promjene uvedene s ciljem veće učinkovitosti u procesuiranju korupcijskih kaznenih djela. Istaknuto je i povećanje transparentnosti i učinkovitosti nedavnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi.

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Napredak je zabilježen i u području jačanja učinkovitosti pravosuđa, a pozitivan naglasak je stavljen na reformu sustava ulaska u pravosudnu dužnost, daljnju digitalizaciju prekršajnih postupaka uvođenjem e-Komunikacije, usklađivanje sa Sudom Europske unije u pogledu ujednačavanja sudske prakse i redefiniranja uloge tzv. sudaca evidentičara te na dovršetak izbora predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Također, prepoznat je dodatni napredak na području SLAPP tužbi stupanjem na snagu Zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, te je jedna prošlogodišnja preporuka, za raspodjelu sredstava za državno oglašavanje, izostavljena, dok je nova preporuka o digitalizaciji provjere imovinskih kartica, tehničke prirode.

Uz niz pozitivnih stvari, Izvješće ističe duljinu trajanja sudskih postupaka i negativnu percepciju neovisnosti pravosuđa od strane javnosti kao značajne izazove, na kojima Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, u suradnji sa svim drugim relevantnim pravosudnim partnerima, kontinuirano radi, što je vidljivo i iz pada ukupnog broja neriješenih predmeta na sudovima.

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